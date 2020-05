Bouw een Wonderfoon voor iemand anders

Als we in deze rubriek iets bouwen, is het doorgaans voor onszelf. Omdat het zo leuk is om iets te maken dat niet te koop is, maar ook een beetje omdat de mensen in onze directe omgeving niet altijd even enthousiast worden van die zelfgebouwde frutsels en er ook lang niet altijd het nut van inzien. Deze keer gaan we het anders doen; we gaan iets maken voor onze medemens. Sterker nog: we gaan iets maken voor de ernstig beperkte medemens, voor dementerende ouderen om precies te zijn. We gaan een Wonderfoon maken, althans: een variant daarop.

Het begin

De Wonderfoon is bedacht door Leo Willems, een ondernemer en it-specialist uit Nijmegen. Hij kocht een paar jaar geleden een oude T65 van de PTT op een rommelmarkt en wilde daar iets leuks mee doen. Willems haalde de telefoon uit elkaar, sloopte de oude elektronica eruit en bouwde er een Raspberry Pi in, die hij aansloot op de draaischijf, de haak en de hoorn van het toestel. Vervolgens schreef hij een programma dat ervoor zorgde dat de schakeling actief wordt als de hoorn van de haak wordt gehaald en dat er een muziekje wordt gespeeld als je een cijfer draait.

Het apparaat werd in eerste instantie gebruikt in een kunstproject, tot de vriendin van Willems bedacht dat, als de telefoon met lekker oude muziek zou worden gevoed, haar dementerende moeder er wellicht plezier van kon hebben. Dat leverde in eerste instantie lauwe reacties op. Toen de schoonmoeder van Willems overleed, doneerde hij het apparaat aan een ander verzorgingstehuis en daar werd het een groot succes, vooral omdat het personeel er heil in zag, en met de bewoners en de Wonderfoon aan de slag ging. Waarna Willems het verzoek kreeg of hij niet nog een paar Wonderfoons kon bouwen.

Die goede oude T65

De T65 was decennia lang de standaardtelefoon in de Nederlandse huishoudens. het toestel werd verstrekt door de PTT, de voorloper van het huidige KPN en destijds een overheidsbedrijf dat een monopolie had op postbezorging en telefonie. Wie een telefoonabonnement wilde afsluiten, kon alleen bij de PTT terecht en kreeg daarvan een T65 geleverd, standaard in de kleur grijs. De naam van het model slaat op het jaar van introductie: 1965. De T maakt duidelijk dat het hier om een tafelmodel gaat.

Kort na de T65 werd de W65 op de markt gebracht, een model dat aan de wand gehangen kon worden. Vanaf de jaren zeventig was de T65 in verschillende kleuren leverbaar, al moest daarvoor extra worden betaald. Het toestel was er in rood, bruin, groen, oranje en wit, en is korte tijd ook in blauw en zwart leverbaar geweest. Vanaf 1985 verschenen er ook doorzichtige varianten. De PTT ging bovendien met zijn tijd mee. In 1974 verscheen de eerste T65 TDK, een toestel met druktoetsen in plaats van een draaischijf. Dit kon overweg met de modernere dtmf-techniek, waarmee gebeld kon worden via computergestuurde telefooncentrales.

In 1987 stopte de productie van de T65 en op 1 januari 1988 bracht de PTT de opvolger op de markt: de T88. Ondanks dat is de T65 hier en daar nog steeds in gebruik. Via een vaste telefoonaansluiting van de KPN kan met het toestel nog steeds worden gebeld.

Een T65, W65 en T65 TDK