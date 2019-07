Al meer dan anderhalf jaar publiceert de redactie de .build-artikelen, eerst in het Tweakers-magazine en een aantal weken daarna online. Bij elk diy-project beschrijft een redacteur een stappenplan met achtergrondinformatie rond elektronica. We beschreven bijvoorbeeld het zelf kunnen bouwen van een toetsenbord, racedrone, nixieklokje en Android Auto-scherm.

De artikelen zijn ter leering ende vermaeck en we hopen natuurlijk dat de artikelen ook anderen inspireren om met soldeerbout en 3d-printer aan de slag te gaan. We vroegen de community daarom anderhalve maand geleden naar leuke elektronicaprojecten waar ze zelf mee bezig waren of waren geweest. Uit dat aanbod publiceren we hier een overzicht van vier projecten. In Gathering of Tweakers-forumonderdelen als ‘Modding, Mechanica & Elektronica’ vind je nog veel meer communitybuilds.

Inmiddels heeft dit initiatief een vervolg gekregen in de vorm van de oproep aan de community om Raspberry Pi- en andere projecten met compacte computing boards te delen. Tweakers blijken groot fan van dit soort computing boards want in het bijbehorende topic stroomden de reacties met toepassingen voor de Raspberry Pi en aanverwante elektronica binnen. In de toekomst maken we een overzicht van die projecten, dat eerst in het Tweakers Magazine voor abonnees verschijnt.