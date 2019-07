Deel je tofste Raspberry Pi-projecten met je medetweakers en de redactie

Sinds een kleine twee jaar publiceren we op Tweakers .build-artikelen, waarin we iets bouwen. Deze verschijnen eerst in ons papieren magazine en vervolgens op de site. Bij een dergelijke .build wordt vaak een singleboardcomputer ingezet om de boel aan te sturen.

Er zijn natuurlijk verschillende van dit soort kleine computers, zoals de Odroid, de Banana Pi en het Tinker Board van Asus. De Raspberry Pi is bij jullie echter het populairst. Hij staat altijd hoog in de lijst met veelbekeken producten in de Pricewatch en jullie beloonden hem twee jaar op rij met een Tweakers Award. Vanuit de redactie hebben we hem onlangs nog ingezet voor onze zelfbouwspeakers en het Android Auto-navigatiescherm, en onlangs kondigde de stichting achter het kleine bordje een nieuwe versie aan.

Het binnenwerk van de netwerkspeaker die we onlangs hebben gebouwd

Het leek ons daarom leuk om een inventarisatie te maken van de verschillende toepassingen die jullie hebben weten te bedenken voor deze singleboardcomputer. Heb je dus een Pi in gebruik en denk je dat jouw toepassing uniek, verrassend of om een andere manier zo tof is dat je medetweakers ervan moeten weten, dan kun je dit melden in het speciale forumtopic dat we hiervoor hebben aangemaakt.

We zijn benieuwd waar je de Pi voor gebruikt, waarom je juist voor deze hardware hebt gekozen, waar je tegenaan liep bij de implementatie enzovoort. Mocht je overigens een heel tof project hebben gemaakt op basis van een andere singleboardcomputer, dan lezen we daar ook graag over in het topic, want niet voor elke situatie zal de Pi het geschiktst zijn. Hopelijk kan dit topic dienen als inspiratie voor je medetweakers.

Voor die medetweakers is het natuurlijk extra leuk als je er foto's bij plaatst en eventueel doorlinkt naar meer informatie over het project. Als redactie lijkt het ons leuk om bij genoeg animo een overzicht uit te werken van de interessantste usecases voor in het Tweakers Magazine.