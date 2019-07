Tweakers aan het werk - ‘Zonder gezonde chaos is het maar saai’

Martijn Scheffel werkt als teamcoördinator bij Avantage, waar hij een klantenteam aanstuurt, maar ook zelf de techniek in duikt. Hij vertelt over wat hij belangrijk vindt in zijn werk en over persoonlijke ontwikkeling, en geeft tips voor mensen die in de ict willen werken. "Als ik geen plezier heb in mijn werk, ga ik echt iets anders zoeken."

Wat doe je precies?

"Ik stuur een dedicated klantenteam aan, bestaande uit een groep ict-specialisten, die elkaar aanvullen wat kennis en ervaring betreft. We hebben verschillende klantenteams, die elk een gelijksoortige groep klanten bedienen. Mijn team bedient ongeveer dertig klanten. Ik zorg ervoor dat het team goed functioneert en dat alle afspraken worden nagekomen. Soms moet er snel worden geschakeld voor een klant en dan kan ik ook zelf inspringen om bijvoorbeeld keuzes te maken wat architectuurinrichting betreft."

Profiel Naam: Martijn Scheffel

Leeftijd: 39

Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht

Opleiding: mbo

Werkervaring: senior systeembeheerder, senior projectengineer

Werkgever/branche: Avantage, ict

Functie: teamcoördinator

Werklocatie: Rotterdam

Uren per week: 40

Reistijd: iets meer dan uurtje per dag

Wat doet Avantage precies?

"Eigenlijk zorgen we voor een totale ontzorging van de ict-omgeving van onze klanten. Dat kan zijn in een technische ruimte waar allerlei apparatuur staat, maar ook in de cloud. De klantenteams zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud, en bieden proactief oplossingen en verbeteringen. Daarnaast richten onze businessconsultants zich op het thema productiviteit. Denk aan Power BI, SharePoint en Teams. Tegenwoordig heeft iedereen overal internet en werken mensen op kantoor, thuis of onderweg. Ze delen hun tijd anders in. Wij spelen daarop in door ict te ontwikkelen die online samenwerken makkelijker maakt."

Waarom ben je bij Avantage gaan werken?

"Hiervoor werkte ik als ict'er bij de politie. Ik heb de overstap gemaakt omdat ik meer klantcontact wilde. Ik heb best wel behoefte aan dynamiek en een beetje gezonde chaos om mij heen. Als je alles tot in de puntjes onder controle hebt, is het ook maar saai."

Wat vind je belangrijk in je werk?

"Aan samenwerking en collegialiteit hecht ik veel waarde. Als ik geen plezier ervaar om mij heen in mijn werk, ga ik echt iets anders zoeken. Daarnaast wil ik me zowel professioneel als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat is voor mij een van de kernpunten in de werkgever-werknemerrelatie."

Ervaar je competitie met collega’s?

"Zoals ik het ervaar, is er wel gezonde competitie van wie wat oppakt, maar het is niet dat we elkaars werk jatten en dat het ten koste gaat van een ander. Het gaat vooral speels, waarbij we elkaar collegiaal uitdagen. Dat leidt tot een leuke teamdynamiek. Iedereen heeft z’n eigen specialisme, maar onderling geven we elkaar ook ruimte voor nieuwe ideeën. Collega’s die een idee hebben voor een nieuwe oplossing, kunnen dat altijd aandragen, ook als ze minder praktijkervaring hebben. Dat wordt ook gestimuleerd; je mag fouten maken, zolang het maar gebaseerd is op een weloverwogen keuze en geen impulsieve handeling is. Uiteindelijk leer je daar het meeste van."

Word je voldoende uitgedaagd in je werk?

"We hebben veel klanten, daar zit in elk geval al een enorme uitdaging. Als er opeens een storing is, kan het wel een soort chaos worden. Dan zie je echt de dynamiek van een team. Het lijkt dan heel druk en onoverzichtelijk, maar uiteindelijk staan alle neuzen dezelfde kant op en pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid om het op te lossen."

Hoe is de werksfeer? Is het één grote kantoorruimte of heeft ieder team zijn eigen ruimte?

"Het is één grote vloer, echt een kantoortuin dus. Van tevoren dachten we: gaat dat wel goed als iedereen in dezelfde ruimte aan het bellen is? Maar het werkt eigenlijk best fijn. Er wordt gewerkt met flexplekken, maar ieder team heeft z’n eigen eiland. Dat voorkomt dat er een hoge drempel is om elkaar aan te spreken. De inrichting doet een beetje aan een huiskamer denken. Veel planten en wat sfeer betreft staan er twintig jaar oude pc’s, maar ook gewoon een PlayStation. Dus die omgeving zorgt voor een goede balans tussen werk en ontspanning."

Hoe ga je zelf om met werkdruk?

"Als er iets voorbijkomt, ben ik weleens geneigd om het zelf op te lossen. Terwijl we daar service-engineers voor hebben die dat eigenlijk veel beter kunnen. Dan kies ik er bewust voor om iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Je hoeft niet alles zelf op te lossen; je kunt het altijd aan iemand anders vragen of het samen oppakken."

En thuis? Vermijd je daar de computer?

"Nee, eigenlijk niet. Dat merk ik bij anderen ook niet echt. Veel ict’ers zijn gewoon heel nieuwsgierige techneuten; die gaan thuis uit interesse ook allerlei dingen uitzoeken en doen. Dat is wel ict-eigen, om in je vrije tijd nog met je vak bezig te zijn. Zolang het niet als werk aanvoelt en je er voldoening en plezier uit haalt, moet dat ook kunnen."

Hoe wil je jezelf nog verbeteren?

"Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in cybersecurity. Dat onderwerp heeft natuurlijk de nodige raakvlakken met alles wat we doen. Wat mij betreft mag daar meer aandacht voor komen. Daarom heb ik er specifiek om gevraagd of ik me daarin kan gaan verdiepen, zodat we daar uiteindelijk met elkaar stappen in kunnen zetten. Het is fijn dat ik die ruimte krijg en dat mijn werkgever daarin wil investeren."

De favorieten van Martijn Favoriete apps: Homey, Feedly

Favoriete websites: Tweakers.net, Hardware.Info, thehackernews.com, threatpost.com

Favoriete gear: mijn nieuwe Dell XPS 13, WiFi Pineapple Nano

Favoriete film: Matrix Trilogy, TopGun (lekker oldschool!)

Favoriete muziek: hardstyle, drum & bass

Hoe is dat precies geregeld?

"We hebben tegenwoordig een nieuwe manier van beoordelen die in de beoordelingsgesprekken terugkomt: Home Improvement. In gesprekken met je leidinggevende bespreek je hoe je jezelf wilt ontwikkelen. Wat verwacht je als werkgever en als werknemer van elkaar, en hoe help je elkaar daarin verder? Hoe kom je op de plek waar je het beste past?

In zo’n gesprek kijk je dus naar de toekomst; waar ligt jouw behoefte aan ontwikkeling en waar ligt de behoefte van het bedrijf? Tussen die twee sporen is het schipperen: enerzijds je eigen persoonlijke ontwikkeling, anderzijds het uitbreiden van de producten en diensten van Avantage. Als we bijvoorbeeld een nieuwe dienst willen leveren en daar drie mensen in willen trainen, gaan we drie mensen zoeken die zich op dat gebied willen ontwikkelen."

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

"Het is niet zo dat je ieder jaar een trede omhooggaat. Wel is er een functiematrix, ingedeeld in rollen. Door jezelf te ontwikkelen, kun je groeien in die rollen en dat is weer van invloed op je salaris.

Er is geen vast moment waarop dat wordt beoordeeld of ingedeeld. Als je net een opleiding of training hebt afgerond, kan een leidinggevende je in die nieuwe rol indelen. Ontwikkelen doe je naar mijn idee vooral voor jezelf, maar je werkgever heeft daar natuurlijk ook iets aan. Die heeft baat bij hoe jij jezelf ontwikkelt. En uiteindelijk heeft dat effect op je beloning."

Wat zou je mensen aanraden die ook in de ict willen werken?

"Wees vooral heel nieuwsgierig, want je kunt in de ict echt werken met de nieuwste technieken. Dat is toch supergaaf? Veel mensen die de ict ingaan, doen dat nog omdat ze gamen leuk vinden. Dat vind ik geen sterke motivatie. Nieuwsgierigheid en gedrevenheid zijn veel belangrijker. Nieuwe dingen willen leren, jezelf ontwikkelen: je moet er echt voor willen gaan. Een motivatiebrief vind ik dan ook belangrijker dan een uitgebreid cv.

Vertel gewoon waarom jij past bij het bedrijf en wat jij kunt brengen. Onderaan de streep heeft iedereen ongeveer dezelfde certificaten en anders zijn die snel genoeg te halen. Soft skills worden steeds belangrijker. Heb je bijvoorbeeld een hospitalityopleiding gedaan, dan kun je ook iets betekenen in de ict. Zeker in het contact met klanten zijn controle en rust uitstralen van groot belang."