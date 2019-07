Win 50 euro Amazon-tegoed en vind de beste Prime Day-deals in de Pricewatch

Op 15 en 16 juni vind Prime Day 2019 van Amazon plaats, het jaarlijkse moment waarop de webshop stunt met prijzen en grote kortingen geeft. Samen met Amazon kunnen we tien Tweakers blij maken met vijftig euro Amazon-tegoed. Handig voor als je een mooie deal voorbij ziet komen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, hoef je in onderstaande poll alleen maar aan te geven dat je kans wilt maken op het tegoed. Bij stemmen is een Tweakers-account verplicht, zodat we de Gift Card achteraf digitaal naar de winnaars kunnen versturen. Bij deze actie is de stemperiode relatief kort, zodat de prijzen nog tijdens Prime Day in te zetten zijn.

Prime Day-deals in de Pricewatch

Met de Pricewatch willen we je helpen bij het vinden van een webshop waar je een product zo goedkoop mogelijk kunt aanschaffen. Zeker als webwinkels stunten met prijzen, zoals op Black Friday, willen we je via de Pricewatch zo goed mogelijk informeren over de laagste prijzen. Wat Prime Day echter bijzonder maakt, is dat kopers een Prime-account bij Amazon nodig hebben om van de kortingen gebruik te kunnen maken. Daarmee is dit een ander soort prijsstunten dan we gewend zijn en we hebben dan ook getwijfeld of we deze prijzen in de Pricewatch moeten tonen.

Na enig overleg hebben we besloten om de kortingen van Prime Day in de Pricewatch op te nemen. Uiteindelijk willen we niet voor jullie de keuze maken of het nemen van een (tijdelijk) Prime-account een te grote drempel is, zeker omdat de dienst in de eerste maand gratis is. Wel zullen we in de Pricewatch bij de Amazon-prijzen aangeven dat het Prime Deals kan betreffen en ze wellicht niet voor iedereen van toepassing zijn. We horen graag jullie feedback hierop in de reacties; moeten we dit vaker doen of zie je dit als vervuiling van de Pricewatch?

Of je bij Amazon met Prime Days echt de beste deals kunt krijgen, hangt natuurlijk helemaal af van wat andere webshops doen. Daarom hebben we ook de allerbeste Deals in de Pricewatch voor jou op een rijtje gezet, zodat je zelf die afweging kunt maken. Op basis van data over populaire categorieën vind je in deze lijst onder meer camera's en lenzen, smartphones, av-apparatuur, componenten en software. Wil je de beste deals in een andere categorie zien of zelf met de filters aan de slag? Check dan onze Deals-pagina binnen de Pricewatch, waar je zelf aan de knoppen kunt draaien.

Voorwaarden voor deelname