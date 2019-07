Hoe smart is jouw home? Vul de survey in en maak kans op een Philips Hue-pakket

De Tweakers-community loopt altijd voorop als het om technologie gaat. Dat is ook goed te zien bij smarthome. Nu stembediening steeds meer toepassingen krijgt, is er een interessante tijd aangebroken. Maar welke slimme apparaten worden nu het meest gebruikt? En hoe?

Smarthome wint steeds meer terrein. De grote massa kijkt de kat nog uit de boom, maar bedrijven en early adopters zijn er inmiddels over uit: smarthome is een blijvertje. Er zijn nu bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens met een slimme speaker. 15 procent van diezelfde Nederlandse huishoudens is in het bezit van een slimme thermostaat. Langzamerhand worden steeds meer apparaten aan elkaar gekoppeld en breidt het ecosysteem voor smarthome zich uit.

Toch valt er nog veel te winnen. Uit het Smart Home Monitor-onderzoek dat Multiscope onder 4700 respondenten van achttien jaar en ouder deed, kwam bijvoorbeeld naar voren dat 56 procent van de Nederlandse huishoudens niet op de hoogte is van het bestaan van slimme speakers. Bij de ondervraagden die wel ingevoerd zijn, heeft Google Home de grootste naamsbekendheid als het gaat om slimme speakers: 23 procent. Daarna volgen de Sonos One en de Amazon Echo. Google Nest zet dan ook vol in op smarthome en heeft een reeks producten die met elkaar en afzonderlijk kunnen werken. Naast de Google Home-speaker (de ‘gewone’ en de Mini), zijn er de Nest-thermostaat, Nest Protect, Nest Hub en de Chromecast. Daarnaast biedt de Philips Hue-reeks slimme led-lampen van hoge kwaliteit die eenvoudig in gebruik zijn en die iedere ruimte omtoveren in een lichtfontein waarbij de gekleurde waterballetten in Las Vegas schril afsteken.

Met al deze slimme apparaten kunnen gebruikers smarthome inzetten voor het regelen van zowel indoor als outdoor veiligheid, denk daarbij aan slimme rookmelders, deurbellen en voordeurcamera’s. Ook kamertemperatuur, entertainment en sfeerverlichting kunnen met smarthome worden bediend, en échte voorlopers combineren natuurlijk zoveel mogelijk tegelijk.

