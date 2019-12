Zo wordt je huis veilig én maak je kans op een Philips Hue-starterskit

Tweakers-lid Wim woont enigszins achteraf en zou als bescherming tegen ongewenste gasten wel wat slimme apparaten in en rond zijn huis willen hebben. Met behulp van de nodige smarthomeproducten, die Wim heeft gewonnen via onze security make-over oproep, is zijn woning een stuk veiliger gemaakt.

Wim is een hondenliefhebber, en zijn trouwe viervoeters zorgen voor natuurlijke beveiliging. Zijn honden zijn echter niet altijd thuis, en hij is benieuwd hoe smarthomeproducten hem kunnen helpen zijn huis security proof te maken.

Altijd een oogje in het zeil

Dankzij het Internet of Things, waarbij verschillende apparaten zijn verbonden met internet en onderling gegevens uitwisselen, is het tegenwoordig een stuk makkelijker om een huis inbraak-proof te maken. Met behulp van bijvoorbeeld een Google Nest Hub, slimme camera’s, een slim alarm en een slimme deurbel houd je inbrekers veel beter buiten de deur.

Met name een Google Nest Hub is als kloppend hart van alle smarthome-apparatuur onmisbaar voor een geolied beveiligingssysteem. Dit apparaat koppelt de verschillende apparatuur aan elkaar, waardoor je via het scherm altijd overzicht houdt. Onder de motorkap van dit smart display is Google Assistant te vinden, waardoor de apparatuur prima is te bedienen met eenvoudige spraakcommando’s. Middels een app op de mobiele telefoon hou je ook op afstand een scherp oogje in het zeil.

En toen was er licht

Een veilig huis is één, maar een gezellige sfeer is ook belangrijk voor Wim. Philips Hue-lampen bieden uitkomst, en ze zijn eveneens eenvoudig te koppelen met de Nest Hub. Bovendien kunnen de Philips Hue-lampen natuurlijk net zo goed worden ingezet voor je veiligheid. Zo kun je de lampen in de hal direct laten aanspringen als de voordeur opengaat, zijn timers in te stellen en kun je de belichting op afstand aan- en uitzetten als je niet thuis bent en kwaadwillenden het idee wilt geven dat er mensen thuis zijn.

Bekijk de security make-over video

Op papier klinkt dat natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar ben je benieuwd hoe Wim met deze slimme apparaten zijn huis daadwerkelijk een stuk veiliger heeft gekregen? Bekijk hieronder de make-over video voor het eindresultaat!

Edit: de titel is aangepast. Voorheen was de titel 'Zo wordt je huis security proof én maak je kans op een Philips Hue-starterskit'