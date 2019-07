Tweakers Testfest - Lees nu alle gebruikersreviews

De afgelopen weken stonden bij Tweakers in het teken van het Testfest. Tientallen users zijn aan het testen geslagen met allerlei verschillende producten. Van laptops en monitoren tot repeaters en voedingen: alles werd onder handen genomen. Inmiddels hebben de meeste deelnemers hun reviews afgerond en staan hun bevindingen online.

Heel veel monitoren en één televisie

Voor liefhebbers van monitoren viel er veel te genieten tijdens het Testfest. Zowel AOC en iiyama als LG had monitoren beschikbaar gesteld om te testen. Vijf users stelden de AOC Agon AG273QCX op de proef. Dat resulteerde in een gemiddelde beoordeling van iets meer dan vier sterren. Als positieve punten werden vooral de bouwkwaliteit en de specifieke gamefeatures genoemd. Zo heeft de monitor ophangpunten voor je headphone, 144Hz en 1ms input bij hdr. De luidsprekers vielen verschillende users helaas een beetje tegen, net als de waargenomen backlightbleeding.

Foto door: AlphaBetaGamma

Iiyama liet in totaal vijf users drie verschillende monitoren reviewen: de XB3288UHSU-B1 32'', de XB3270QS-B1 32” QHD en de GB2760QSU-B1 27” QHD 144Hz. Hoewel het verschillende typen monitoren betrof, waren er best overeenkomsten in de beoordelingen. Het geluid van de monitoren viel bijna alle users een beetje tegen, net als de behuizing, maar positief was men over de prijs-kwaliteitverhouding. Voor een redelijke prijs haal je met een iiyama-monitor toch een 144Hz-beeldscherm in huis, met een mooie vormgeving.

Foto door: Wesleydeheer

Van LG werd de UltraGear 24GL600F onder handen genomen en dat leverde maar liefst vijf sterren op. De prijs, de bouwkwaliteit en de 144Hz werden opnieuw goed gewaardeerd. Wel was user DrTeun van mening dat de bijgeleverde accessoires echt tekortschoten. User dusbas vond de 34GK950G van LG vooral nogal duur, maar dan heb je wel kwaliteit en een groot curved scherm met rgb-verlichting. De televisie kwam dit jaar van TP Vision. Jeronomo8 testte de Philips 55PUS7304 Zilver, wat hem een +2, en de televisie vier sterren opleverde. Volgens de user maakt TP Vision alle beloften, of specificaties die je op papier krijgt, waar en levert dat een midrangetoestel op dat meer dan voldoende is voor het gemiddelde huishouden.

Componenten en gameaccessoires

Voor tweakers met een voorliefde voor gamen was dit een mooie editie van het Tweakers Testfest. Dankzij Hyper X en het Nederlandse Wooting was er een flink aantal gametoetsenborden en -muizen te testen.

Foto door: Destrux

Hyper X stelde het HyperX Alloy Core RGB-gametoetsenbord en de Pulsefire FPS Pro-gamemuis ter beschikking. Het toetsenbord kreeg gemiddeld drie sterren en een beetje. Testers waren enthousiast over de bouwkwaliteit en de rgb-effecten, maar waren minder te spreken over de zompige aanslag. De gamemuis van Hyper X leverde een zeer goed gewaardeerde review (+2) van manyuken op. Hij gaf de muis vier sterren, onder meer vanwege de 16.000dpi-sensor die tot vijf keuzes is in te stellen. Een minpuntje was het extreem grote softwarepakket dat wordt meegeleverd.

De gametoetsenborden van Wooting werden zeer goed beoordeeld. Zowel de One Flaretech Red als de Wooting Two viel bijzonder in de smaak bij de testers. Er werd gestrooid met sterren, want maar liefst vier users gaven de toetsenborden er vijf. Wooting had deze positieve beoordeling te danken aan de kwaliteit, maar ook aan de mogelijkheden die de toetsenborden bieden. Denk aan verschillende profielen, individuele rgb per toets en verstelbare diepteregistratie. Wijze woorden kwamen ook van user scripted. "Wat een ervaring, natuurlijk hoor je me flink klagen over het analoge gedeelte, maar dat bedoel ik niet zo eigenlijk. Het is een feature die voor pc-gamers met toetsenborden helemaal nieuw is en als early adopter van deze techniek moet je soms gewoon nog even geduld hebben." Misschien even wennen dus, maar deze lovende woorden beloven veel goeds voor de toekomst van dit jonge Nederlandse bedrijf.

Foto door: chrisborst

Gameaccessoires zijn natuurlijk mooi, maar zonder goede voeding kom je nergens. Dankzij Seasonic waren er ook voedingen om te testen: de Focus plus 650 gold en Prime ultra 650w Titanium. Om met de eerste te beginnen, dat is een goede voeding, of zoals user danielvelt het zegt: stil, stevig en stabiel. Jammer dat er maar één 12-voltrail in zit, maar tien jaar garantie maakt dat meer dan goed. Gemiddelde eindscore: ruim vier sterren. De 650 Titanium is een duurdere variant, maar daarvoor krijg je ook kwaliteit, met een nette afwerking, ook in de kabels, en zuinig. De reviews werden goed beoordeeld, want maar liefst drie users scoorden een +2.

Netwerkapparatuur

Tien users mochten dankzij Asus en AVM ook netwerkapparatuur testen. De Asus AiMesh AC1900 Wifi-system bijvoorbeeld, die door vijf users met vier sterren werd beoordeeld. StephanVierkant werd met zijn review zelfs karmakeizer van dit product, dat volgens hem wat functionaliteit en prijs betreft precies tussen simpelere repeaters en uitgebreidere mesh-systemen in zit. Het goede bereik, de snelheid, en de vele features en opties worden door alle users gewaardeerd. Wel jammer dat het apparaat zelf zo groot is en daardoor lastig te verstoppen.

Foto door: Caseum

Vijf andere users mochten de AVM Fritz Repeater onder handen nemen en die viel in de smaak, of zoals JJ White het stelde: 'Beste repeater die geld kan kopen'. Wie deze repeater in huis haalt, wordt onder andere blij van de uitstekende, stabiele prestaties en het comfortabele beheer via een uitgebreide en overzichtelijke webinterface. Hij is misschien wat duur en de Mesh-functionaliteit kun je alleen in combinatie met andere Fritz-apparaten gebruiken, maar verder is de AVM Fritz Repeater een goed product.

Laptops

Maar liefst vijf verschillende laptops liet MSI testen tijdens het Tweakers Testfest. Zo werden de MSI PS63 GTX1050 en de PS63 GTX1650 allebei beoordeeld met drie sterren. Bij beide laptops is de accuduur prima in orde, net als de behuizing en de bouwkwaliteit. Wel hebben volgens onze testers beide laptops last van te veel warmte- en geluidsontwikkeling.

Foto door: freakandel

User freakandel mocht de P65 8RE op de proef stellen en vatte zijn bevindingen samen door de laptop een wolf in schaapskleren te noemen. "De laptop heeft mooie specificaties, maar ziet er desondanks wat gewoontjes uit." Toch voldoende voor vier sterren volgens freakandel. De duurste laptop die MSI ter beschikking had gesteld, was de P65 8RF. Deze kreeg drie sterren met de opmerking dat het toch echt een indrukwekkende machine is, die puike prestaties kan neerzetten, mede dankzij vlotte hardware.

De laagst geprijsde laptop in het Testfest van MSI was de PS42. Deze kreeg ook drie sterren, waarbij de tester vooral te spreken was over de accuduur en snelheid.

Foto door: Homerius

Naast het laptopgeweld van MSI was er dankzij elektronicaretailer Expert nog wat anders te testen op laptopgebied. Zo konden twee users aan de slag met de Lenovo Ideapad 530S14IKB 81EU00SXMH, wat twee keer vier sterren opleverde. User Homerius onderbouwde dat als volgt: "Lekker compacte laptop met een goed scherm en prima touchpad. Minder geschikt voor gaming, maar prima om onderweg te werken of mee te nemen naar externe locaties." De andere tester, loekf2 wilde vooral even kwijt dat het Testfest bijzonder professioneel was aangepakt. "Zo werd de laptop gebracht en gehaald met een koerier." Ook de Lenovo Ideapad 530S-15IKB 81EV00DQMH mocht rekenen op een goede beoordeling: maar liefst vijf sterren, onder meer te danken aan de Harman-luidsprekers en de luxere afwerking.

De laatste laptop, ook dankzij Expert geleverd, was de Acer Swift 3 SF314-56-544M. Ook deze laptop kreeg twee keer vier sterren, dankzij een robuust design en een mooi scherm met dunne schermranden. Wel was er iets te veel bloatware meegeleverd.

LG Ambassador

Zoals je hebt kunnen lezen, hebben dankzij het Testfest veel mede-users zich behoorlijk uitgesloofd om uitgebreide, eerlijke en waardevolle gebruikersreviews te schrijven. Eén user verdient een speciale vermelding. Rooieduvel is op dit Testfest namelijk verkozen tot 'LG ambassador'. Dit betekent dat hij gedurende het jaar een aantal producten van LG gaat reviewen. Binnenkort start hij met een review van de LG V40, waarna onder meer een monitor en drie andere producten volgen. Benieuwd waar hij mee bezig is? Houd dan het Forum in de gaten.

Wil je alle producten en de reviews nog eens rustig bekijken, neem dan een kijkje op onze speciale Testfest-omgeving. Daar vind je onder andere een overzicht van alle producten en het videoverslag van het kick-offevenement.