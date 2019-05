Bekijk nu het videoverslag van het Tweakers Testfest - Eén groot feest

Ruim honderd bezoekers vonden op zaterdag 18 mei de weg naar ons hoofdkantoor in Amsterdam-Noord. Daar waren zij aanwezig bij de kick-off van alweer het derde Tweakers Testfest. Een dag vol demo's, workshops en presentaties. Allemaal in een omgeving die deed denken aan een zomers festival, want het testen van vette producten is natuurlijk niets minder dan een feestje. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk dan nu het videoverslag.

Workshops en presentaties

Traditiegetrouw vormt het Tweakers Testfest-evenement het startsein van een bijzondere maand. In deze maand gaan namelijk zoveel mogelijk communityleden aan de slag met het testen en reviewen van producten, zodat er nóg meer waardevolle gebruikersreviews op onze site verschijnen. Om ervoor te zorgen dat het niveau van deze reviews steeds hoger wordt, krijgen deelnemers aan het Testfest diverse workshops. Zo stond er in deze editie een workshop Schrijven van onze eindredacteur Eugène van der Put op het programma en een workshop Productfotografie van onze camera-expert Jeroen Horlings. Een goede review is immers geschreven in foutloos Nederlands en voorzien van de mooiste beelden.

Heel veel spullen dankzij deelnemende partners

Het allerbelangrijkste tijdens het evenement was de aanwezigheid van een flink aantal partners en nog meer producten, van monitors en televisies tot netwerkapparatuur, laptops en randapparatuur. Veel deelnemende fabrikanten hadden flink wat spullen meegenomen waaraan bezoekers zich gedurende de dag alvast konden verlekkeren. Aan het einde van de dag konden bezoekers ook nog enkele redactieleden onder vuur nemen tijdens een meer dan geslaagde q&a, waarna de dag werd afgesloten met hapjes en drankjes die de bezoekers even deden vergeten dat ze op een kantoor waren.

Volg de testers op het Forum

Momenteel zijn de deelnemers aan het Testfest druk bezig met het testen van hun producten, dus binnenkort verschijnen er veel nieuwe reviews in de Pricewatch. Wil je je mede-users volgen tijdens het testen? Neem dan een kijkje op het speciaal daarvoor gestarte forumtopic.