Snel, 4k en een tweede scherm - Win de Asus ZenBook Pro 15

Asus weet al tijden krachtige prestaties te combineren met fraaie looks. Met name de ZenBook Pro’s leggen Apple het vuur aan de schenen wat design en power betreft. De Asus ZenBook Pro 14/15 heeft bovendien een nieuwe troef: een tweede scherm.

Laptops hebben in de laatste jaren een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Ze worden sneller en veelzijdiger, waardoor ze steeds vaker de traditionele desktopcomputer vervangen. Kijk maar eens binnen bij een gemiddelde kantoortuin; de meeste medewerkers werken met een laptop, al dan niet met behulp van een dockingstation. Daarnaast wil het oog ook wat en is Apple al lang niet meer de enige met ruime aandacht voor design. Asus weet power en looks te combineren, en met name de ZenBook Pro line-up maakt daarbij indruk. Het huidige topmodel, de Asus ZenBook Pro 15, heeft een stevige prijs, maar is dan ook bedoeld voor de serieuze gebruiker die lange uren maakt met de laptop en flinke prestaties verwacht van zijn machine.

Werken, films kijken & gamen

De ZenBook Pro 15 heeft een fraaie aluminium behuizing en is 1,89cm dik. Het gewicht wisselt, afhankelijk van de configuratie, tussen de 1,88 en 2kg. Al met al is dat best compact en niet overdreven zwaar binnen dit high-end segment van laptopcomputers voor de professional.

De processor wordt aangedreven door een krachtige Intel Core i5, i7 of i9 en heeft 8 of 16GB ram. De goedkopere uitvoeringen beschikken over een GTX 1050-videokaart; de duurdere varianten hebben een snellere Ti-versie. In ieder geval kun je naast werken dus af en toe ontspannen. Belangrijk om te weten is dat Asus de ZenBook Pro 15 in twee schermvarianten levert: met een 4k-uhd-scherm en met een full-hd-scherm. In beide gevallen is het scherm gebaseerd op ips-technologie. In de praktijk betekent dat simpelweg fraaie kleurweergave en prima kijkhoeken. Asus heeft de schermen nauwkeurig gekalibreerd en dat maakt ze geschikt voor beeldbewerking, maar zogezegd is een film kijken of een potje Battlefield V prima te doen.

ScreenPad met veel extra functionaliteit

Als je eenmaal doorhebt dat de touchpad, door Asus omgedoopt tot ScreenPad, diverse slimme extra functionaliteiten in zich herbergt, wil je niet meer zonder. De ScreenPad van de ZenBook Pro 14/15 UX480 en UX580 biedt namelijk veel mogelijkheden, zoals een numeriek veld, een ingebouwde calculator en handige shortcuts naar allerhande programma’s. Daarnaast kun je je muziek op Spotify en video’s op YouTube bedienen. Hoe het werkt? Je kunt alle applicaties die je in je Startmenu hebt staan, toevoegen en vervolgens met twee snelle bewegingen starten. Ook je agenda is altijd binnen handbereik. Kun je je agenda synchroniseren met Windows, dan kun je hem met een kleine beweging oproepen. Heb je muziekbestanden op je laptop staan, dan kun je die via de muziekspeler van de ScreenPad eenvoudig afspelen. Stream je veel muziek via Spotify, dan kun je die app ook rechtstreeks bedienen vanaf je ScreenPad.

Ook Asus Sync, waarmee je een Android-telefoon of iPhone aan je ZenBook koppelt, is compatibel met de ScreenPad. Vliegensvlug nummers terugbellen, berichten op je laptop lezen en gesprekken aannemen zijn dankzij de ScreenPad intuïtief en zo gepiept.

De Giro bekijken op de ScreenPad als tweede scherm

Maar er is meer. Druk de F6-knop in en je kunt de functies van de ScreenPad aanpassen. Hiermee wissel je tussen de ScreenPad als reguliere touchpad, het uitschakelen ervan óf het gebruik als tweede scherm. Als je de pad als tweede scherm gebruikt, worden de mogelijkheden wellicht nóg spannender. Je beschikt dan over een full-hd-monitor in je touchpad. Klein uiteraard, maar erg handig. Zo kun je tijdens het werk bijvoorbeeld met een schuin oog de Ronde van Italië volgen zonder dat het ten koste gaat van ruimte op het scherm. Ook boodschappenlijstjes, spiekbriefjes en andere checklists kun je er gemakkelijk kwijt.

