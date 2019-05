Open source en serverless - Niet zonder een gezonde community

Serverless computing ontwikkelt zich steeds verder. Met alle closedsource- proprietary serverless systemen die de grote cloudproviders aanbieden, kun je je echter afvragen of dit niet slechts één groot excuus is voor vendorlock-in. Opensource- en serverless systemen als Apache OpenWhisk helpen dit voorkomen. Justin Halsall, developer advocate bij IBM, gaat in op de trend en het belang van een gezonde opensourcecommunity.

Serverless computing wint snel terrein binnen de softwareontwikkeling. Door de extra abstractielaag bij cloudtoepassingen hoeven ontwikkelaars die 'serverless gaan', zich geen zorgen te maken over de infrastructuur terwijl zij hun code ontwikkelen. Zo'n beetje alle grote cloudpartijen hebben inmiddels een eigen serverless computingplatform. De volgende stap in de evolutie is open source en serverless. Justin Halsall spreekt binnenkort tijdens de Developer Night bij IBM Nederland over het fenomeen. Daarbij geeft hij een kijkje achter de schermen van wat IBM doet om open source en serverless met Apache OpenWhisk en Knative verder te brengen.

"Ik denk dat het de belofte van de cloud is", verklaart Halsall de populariteit van serverless computing. "Die luidde namelijk altijd al dat je een applicatie in de cloud kon zetten en dat je verder heel weinig hoefde te managen. Dat is in de praktijk tegengevallen; veel organisaties hebben hun SysOps weliswaar vervangen door DevOps, maar op platformniveau moeten ze nog altijd veel inregelen om applicaties werkend te krijgen. Daarom is serverless zo interessant. Je komt nu een stap dichter bij die oorspronkelijke belofte dat alles in de cloud voor je wordt gedaan." Toch blijft het succes grotendeels afhankelijk van de developercommunity, want met alle closedsource- proprietary serverless systemen die door grote cloudproviders worden aangeboden, kun je je afvragen of dit niet slechts één groot excuus is voor vendor lock-in.

Standaardisatie leidt tot integratie

Zonder standaardisatie is het risico op lock-in reëel, zegt Halsall. "Ik denk dat veel cloudpartijen serverless als strategie zien om klanten aan zich te binden. Doordat iedere vendor een eigen manier heeft om met jouw code om te gaan in de cloud, is het lastig te migreren naar andere platforms en andere partijen." Dit is ook precies waarom open source en serverless zo interessant is. Zo bracht IBM het distributed serverless platform OpenWhisk onder bij de Apache Software Foundation. "Doordat het volledig open source is, kun je het in principe ook in je eigen datacenter draaien. En doordat er een gemeenschap achter zit, is het ook gemakkelijker om systemen met elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld Knative, dat door Google is ontwikkeld als aanvulling op Kubernetes. In beginsel was dit niet voor serverless gebouwd, maar vanuit de OpenWhisk-comunity zijn nu veel mensen bezig om Knative te integreren met de backend van OpenWhisk."

Halsall, die opgroeide in Nederland en werkt vanuit New York, besteedt zijn tijd en energie voornamelijk aan developers en start-ups. In het verleden was hij onder meer technology evangelist in Europa en Azië bij de clouddienst SoftLayer, en director of developer programs bij Bottlenose, een start-up die trends op social media analyseert. In zijn rol voor IBM is hij deels developer en deels public speaker. "Oftewel, een public facing developer. Bij IBM is het een vrij nieuwe rol, die dient om onze producten onder de aandacht te brengen en, belangrijker nog, feedback te verzamelen van developers. Die vinden wij heel belangrijk, omdat we daarmee onze producten kunnen verbeteren. Sowieso vind ik het heel tof dat we een deel van onze producten open source hebben gemaakt en breder hebben getrokken dan alleen IBM. Apache OpenWhisk is daar een mooi voorbeeld van. Verschillende grote bedrijven, bijvoorbeeld Adobe, zijn betrokken bij de ontwikkeling van het platform."

IBM en open source

De overname van Red Hat door IBM was vorig jaar groot nieuws in de opensourcegemeenschap en een duidelijke indicatie van de lijn die IBM kiest als het gaat om open source. Waarom is open source zo interessant voor IBM en wat is de rol van het bedrijf binnen deze community? "Stiekem zijn we er al heel lang mee bezig", zegt Halsall daarover. "Als je kijkt naar veel bekende opensourceprojecten, is IBM altijd al erg toegewijd geweest aan open source, op verschillende manieren. Alleen werd daar nooit zoveel over gepraat, iets wat we eigenlijk best meer hadden kunnen doen." Een voorbeeld van zo'n bekend project is NodeJS, waar onenigheid in de community op een gegeven moment leidde tot een fork in het project en de community. "IBM is een belangrijke bemiddelaar geweest in het weer bij elkaar krijgen van de groepen, waardoor de gemeenschap gezond is gebleven."

Serverless computing tijdens Developer Night

Tijdens de Developer Night zal Halsall verder ingaan op de staat van serverless computi ng en daarnaast laten zien hoe developers aan de verschillende projecten kunnen bijdragen. "Iets wat ik zelf heel belangrijk vind, is ondersteuning bieden in een nieuwe taal. Zelf heb ik geholpen met de ontwikkeling van Ruby, op een moment dat de taal door geen enkele van de grote cloudproviders ondersteund werd, omdat het niet zo hip meer is als bijvoorbeeld Node.js en Go, en niet zo gevestigd als Java. Dat vond ik jammer omdat het wel een grote community was. Daar hebben we toch support voor kunnen creëren, wat druk zet op de andere grote platforms om nu ook met Ruby-support te komen. Een ander voorbeeld is PHP, waarvoor dankzij de community ondersteuning is gekomen in onder andere OpenWhisk. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe je als groep ontwikkelaars iets voor elkaar kunt krijgen."

Overigens is Halsall zeker niet de enige interessante spreker tijdens de Developer Night. Zelf ziet hij erg uit naar de presentatie van Sam Aaron. “Ik ken Sam al heel lang, uit de tijd waarin we beiden in Utrecht woonden. Zeker in het begin van de Ruby-community heeft hij daarin een belangrijke rol gespeeld. Inmiddels woont hij in Engeland en heeft hij zijn Sonic Pi programmeertaal voor het maken van muziek verder ontwikkeld. Het is leuk om te zien dat hij ook terugkomt naar Nederland om hier te spreken.”

Open source loont

De opensourcegemeenschap is in staat om veel voor elkaar te krijgen. Hiervan deel uitmaken is voor ontwikkelaars ook heel waardevol voor hun professionele ontwikkeling en contacten. "Het is leuk om bij te dragen, de reacties van anderen te zien die het tof vinden wat jij doet en daardoor naar je toe komen voor advies." Bovendien profiteren werkgevers flink mee van de inspanningen. Halsall denkt dat het voor hen vaak loont om hun medewerkers te ondersteunen en hen in staat te stellen om bijdragen te leveren. Hij noemt banken als voorbeeld. "Cobol is een van de oudste programmeertalen en is in de financiële sector nog veel in gebruik. Het managen van de infrastructuur daaromheen betekent veel werk. Ik ken developers die Cobol in een serverless omgeving draaien, meestal via een Docker-container. Maar als ik een bank was, zou ik willen dat er een first class citizen runtime gedraaid kan worden voor Cobol, zodat ik er minder hoofdpijn van heb."

De Developer Night is een avond vol code, demo's en techpresentaties door developers, voor developers, met 'technology evangelist' Justin Halsall als gastheer. Registreren kan via de event-site.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar een advertorial. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen, daar zullen collega's aanwezig zijn om jouw vragen en/of opmerkingen te bespreken/beantwoorden.