Doe mee met challenges, workshops, round tables over jongste techontwikkelingen

Voor techprofessionals, zoals data-analisten, developers, UX-designers en productowners, is

er een nieuw evenement: Emerce Next. Op dinsdag 25 juni is de Beurs van Berlage in

Amsterdam the place to be voor kennis over de nieuwste technologie en hoe je deze

succesvol toepast in jouw business.

Emerce Next dompelt je onder in een inspirerend evenement met nationale en internationale

sprekers, verdeeld over ongeveer vijftig sessies. Aan het eind van de dag ben je volledig up-to-date

met de nieuwste technologie en succesvolle toepassingen daarvan in business, en heb je je

netwerk uitgebreid.

In een ontspannen setting word je, met vakgenoten, op de hoogte gebracht van de allernieuwste

technologische ontwikkelingen.

Laat je inspireren door de nieuwste ontwikkelingen, de beste cases, sprekers en panels op het podium.

Jonge experts (en ook senioren) delen hun ervaringen en geven praktische tips.

Neem deel aan challenges, workshops en round tables.

Leer hoe toonaangevende bedrijven de toekomst en kansen zien voor jonge professionals.

Deel jouw kennis en ervaringen met andere professionals.

Debatteer, discussieer en word samen nog slimmer.

Wil jij hierbij zijn? Het evenement is gratis toegankelijk voor personen onder de dertig jaar,

maar we hebben ook gratis toegang geregeld voor Tweakers-gebruikers boven de dertig.

Kaarten zijn hier te bestellen.