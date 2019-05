Tweakers aan het werk: Afscheid van een jongensdroom on steroids

Frederik Zevenbergen was sinds 2008 communitymanager bij Tweakers en de laatste twee jaar manager van Tweakers Elect. ‘Zeef’ vond het nu tijd voor iets compleet anders, en zet vanaf 1 juni zijn carrière voort in de farmaceutische wereld. Zijn opvolger is Jadine van Ooijen die Tweakers Carrière gaat doorontwikkelen. Een dubbelinterview over passie, tech en appeltaart.



Frederik, wat ga je doen?

Frederik (FZ): ‘Ik word general manager van een organisatie die de veiligheid van medicijnen moet borgen, en ervoor moet zorgen dat er geen nepmedicijnen in omloop komen. Het is een bestuurlijke organisatie in opbouw en het leuke is dat in mijn nieuwe functie alle competenties samenkomen die ik heb opgedaan bij Tweakers en in mijn jaren als gemeenteraadslid: ict, governance en stakeholder-management.’

Frederik Zevenbergen Leeftijd: 47

Woonplaats: Leiden

Opleiding: Makelaar OG

Werkervaring: Tweakers, gemeenteraad Leiden

Werkgever: de Persgroep

Functie: product manager Elect

Uren per week: 40+

Werklocatie: Amsterdam

Reistijd: 60 minuten

Wat ga je missen aan Tweakers?

FZ: ‘De sfeer, de kameraadschap, de unieke mix van mensen met dezelfde passie voor technologie. Hier ligt altijd de nieuwste apparatuur om getest te worden; het is een jongensdroom on steroids. Wat ik niet ga missen is de drang van sommigen om in de forums bij wijze van spreken tot bloedens toe gelijk te krijgen. Zo ben ik zelf niet, en dat gedrag staat me ook tegen. Consensus is belangrijk. Je mag op je strepen gaan staan, maar iedereen moet wel met een goed gevoel naar huis. Al die jaren in de politiek hebben me ook geleerd: wees hard op de zaak, maar zacht op de man.’



Wie is de meest memorabele tweaker?

FZ: ‘Ik ga niet iemand speciaal op het schild hijsen, dan zou ik anderen tekortdoen. Ik vond juist altijd het wij-gevoel heel mooi. Je zag het als we met een groep naar een event gingen: binnen de kortste keren klikte het vanwege de gedeelde passie. Technologie bindt ons. En diep in zijn hart is de tweaker iemand die een ander wil helpen. Bijvoorbeeld om de juiste keuze te maken bij ict-kwesties of een andere baan te vinden en die houding zagen we ook bij goededoelenacties. De helpende hand van de tweaker, dat is een mooie herinnering.’



Hoe ziet Tweakers er over vijf jaar uit?

FZ: ‘Tweakers is een uniek onderdeel van het Nederlandse medialandschap. De onafhankelijke blik die de redactie en de community hebben op tech … dat is helemaal in het dna verankerd. Het oordeel is gewoon niet te koop. Dat is zo sterk, dat zal blijven. Die aanpak hanteren we ook bij Tweakers Carrière; we doen er alles aan om het complete aanbod aan banen te presenteren en te filteren, net als de Pricewatch. De grootste bedreiging die Tweakers kan treffen is zelfgenoegzaam achteroverleunen en denken dat je het mooi voor elkaar hebt. Maar dat doen we hier niet. En de grootste kansen ontdek je als je goed blijft luisteren naar de wensen van de lezers.’



Wat is de essentie van de community?

FZ: ‘De passie voor tech gecombineerd met het streven naar perfectie en de wil om anderen daarbij te helpen. Hoe haal je het beste uit je pc, je systemen, je gadgets, je software of je baan. Het mooie is dat je een mbo 4-student en een directeur van een groot bedrijf samen met een telefoontje kunt zien klooien op een Tweakers-event. Het zijn dus gelijkgestemden, maar ook heel divers. En daar zit ook de kracht, want er is altijd wel een clubje waarbij jij je goed voelt.’



Bij de overname door VNU destijds leefde er nog wat angst of de community het zou overleven.

FZ: ‘Ja natuurlijk, verandering maakt angstig, dat is heel menselijk. Het zou te commercieel worden, Tweakers zou achteruitgaan etcetera. Niet gebeurd. Ik heb in de loop der jaren dat soort klachten vaak zien langskomen en vaak was het een regelrechte kopie van klachten van tien of vijftien jaar terug. Maar goed, als tweakers niet zeuren, dan maak ik me pas echt zorgen.’

Jadine (JvO): ‘Het tekent ook de betrokkenheid van de lezers, want als je ergens geen band mee hebt, dan boeit het je ook niet wat er met de site gebeurt.’

Jadine van Ooijen Leeftijd: 39

Woonplaats: Heemstede

Opleiding: WO rechten

Werkervaring: > 15 jaar in recruitment

Werkgever: de Persgroep

Functie: manager Tweakers Carriere

Uren per week: 36

Werklocatie: Amsterdam

Reistijd: 30 minuten

Jadine, wat ga je bij Tweakers doen?

JvO: ‘Ik ben verantwoordelijk voor het Tweakers Carrière-team, waarin collega’s van Product, Development, Redactie, Sales en Marketing samenwerken. Doel is om tools te bouwen die de tweaker helpen de beste keuze in zijn of haar werkende leven te maken op de manier die hij of zij gewend is van Tweakers en Pricewatch. Waarbij de gebruiker dus in control is. We bieden de meest complete vacaturelisting waarin iedereen zelf kan zoeken. De Elect-tool, waarmee de tweaker aanbiedingen krijgt als die voldoen aan zijn wensen, blijven we continu verbeteren. Op termijn willen we content en advies gaan bieden: bijvoorbeeld over opleidingen die passen bij de baan die jij voor ogen hebt. Daarnaast willen we de markt transparanter maken. Er zijn namelijk zoveel tussenpersonen die aan vacatures willen verdienen; dat willen we inzichtelijk maken en de it’er daarmee het eerlijke verhaal bieden.’



De vacaturelisting en Tweakers Elect zijn live. Wat is de volgende stap?

JvO: ‘De profielen van Tweakers Elect integreren in Tweakers zodat je één account krijgt waarmee je alles kunt doen. Daarbij blijft de gebruiker altijd zelf aan de knoppen: hoe wil ik zoeken, hoe wil ik gevonden worden, welke informatie wil ik krijgen, wie mag mijn informatie zien. Ik kan niet zeggen wanneer we dit opleveren, want we zijn dit nog aan het bouwen en we willen het ook uitvoerig toetsen bij gebruikers, zoals bij alle stappen die we zetten.’



Wat deed je voordat je bij Tweakers begon?

JvO: ‘Na een studie rechten heb ik onder andere gewerkt bij Randstad Automatiseringsdiensten, waar we developers, systeembeheerders en testers plaatsten bij opdrachtgevers. Daarna werd ik accountmanager IT bij Intermediair, waardoor ik bij veel grote it-bedrijven over de vloer kwam. Het viel me op dat zij vaak gaan voor de quick wins: snel iemand aannemen zonder echt te luisteren naar wat de persoon in kwestie wil. Kleine bedrijven besteden vaak meer aandacht aan de kandidaat. Vervolgens raakte ik betrokken bij Tweakers Elect, en dat vond ik een verfrissend concept met veel potentie, juist omdat het de wensen van de kandidaat centraal stelt.’



Wat viel je op bij Tweakers?

JvO: ‘Qua werkstijl was ik van oudsher gewend om heel commercieel vanuit de adverteerder te denken. Hier is het community first: wat wil die gebruiker nou echt en hoe kunnen we hem of haar helpen. De klant mag vervolgens aanhaken. Dat is mooi, en voor mij nieuw.’



FZ: ‘Sommige werkgevers willen geen zakendoen met ons omdat we de markt te transparant maken, bijvoorbeeld door salarisindicaties te geven. “Dat kost ons geld,” hoorden we laatst. Op dat moment baalden we, maar later zagen we in dat het precies is waar Tweakers voor staat.’



Wat wil je veranderen bij Tweakers?

JvO: ‘Ik wil graag dat het onderdeel Carrière een volwaardige plek krijgt binnen Tweakers. Het was tot nu toe versnipperd over IT-banen en Elect en ook een beetje weggestopt. Verder gaan we werken aan nieuwe tools. Zo blijkt uit onderzoek onder lezers dat er behoefte is aan het reviewen van werkgevers. Hoe is het om daar te werken? Dan leg je best wat bloot en hoe gaan die bedrijven dat vinden? Dat is wel wat Tweakers is: je moet je mening kunnen ventileren. Dat zou op termijn een tool kunnen worden.’



Kun je zelf een beetje programmeren?

JvO: ‘Eh, nou nee. Maar mijn vader is wel een enorme tweaker, vooral met hardware, en daardoor ben ik met techniek opgegroeid. Hij heeft zijn hele leven bij Sony gewerkt, dus we hadden altijd de nieuwste gadgets thuis. Mijn zoontje komt nu ook nog heel graag in zijn schuur, want die staat helemaal vol apparatuur.’



Wat is er speciaal aan werken in de IT?

FZ: ‘Voor buitenstaanders is IT black magic. Er gebeurt wat en je hebt geen idee hoe het kan.’

JvO: ‘Zonder IT is een bedrijf nergens. Ik heb veel respect voor it’ers; ze kunnen echt iets bouwen. Simpele zielen zoals wij kunnen dat niet.’

FZ: ‘Het is een beroep met toekomst. Het vakgebied verandert continu, je moet blijven leren.’



Wat vind je zelf belangrijk in je werk?

JvO: ‘In een prettige omgeving met mensen werken op wie ik kan bouwen. Met zijn allen naar een bepaald doel toewerken, samen iets creëren. Daarin moet ik nog leren om in een grote organisatie in een multidisciplinair team te werken. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dat maakt het interessant, omdat ik uitgedaagd word. En ik wil natuurlijk ook dat het een succes wordt, dat we veel tweakers aan een leuke baan kunnen helpen.’



FZ: ‘Alles wat Jadine zegt plus het vertrouwen om te mogen ontwikkelen en de vrijheid om te experimenteren. Dat je ook iets volkomen verkeerd kan doen, zonder er meteen op afgerekend te worden. Dat ondernemerschap moeten we koesteren. De ontwikkeling van de Elect-tool is daar een goed voorbeeld van. We zijn met niks begonnen. In het begin hadden we één match per week, nu een paar per dag.’

De favorieten van Frederik Favoriete apps: Waze, Whatsapp en Telegram

Favoriete sites: Tweakers, Washington Post en veel andere nieuwssites. En de speld.

Favoriete serie: Kijk nauwelijks

Favoriete gadgets: Mijn starthome spullen van Philips en Xiaomi

Favoriete muziek: EDM lijstjes op Spotify en après ski hits.

Wat weet jouw baas niet over jouw skills?

FZ: ‘Ik ken hem al zo lang, er is niet veel dat hij niet weet. Mijn baas heeft me vaak een spiegel voorgehouden, niet altijd tot mijn vreugde op dat moment. Als ik terugkwam van zo’n bila had ik wel eens zin om mijn laptop neer te smijten. Maar hij deed dat met een bedoeling en hij toonde zich ook kwetsbaar in die gesprekken. Als ik dat ook kan opbrengen in het contact met de medewerkers in mijn volgende baan, dan ben ik heel tevreden. Verder is alles over mij wel bekend bij hem, denk ik. Ik mag graag koken en bakken, en het werk is daarbij mijn proeftuin, dus dat kan geen verrassing zijn. Ik hoop trouwens dat de collega’s in mijn volgende functie net zo van mijn appeltaart houden. En dan heb nog mijn politieke hobby in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten, maar dat weet hij ook wel.’

JvO: ‘Ik hou erg van mode, styling en fotografie en ik heb ook een passie voor binnenhuisarchitectuur. Ik kan avonden bezig zijn om Pinterest-borden te maken voor de inrichting van de kamers in ons huis. Verder doe ik aan yoga en mindfulness. Ik weet niet of hij dat weet. Daarnaast ben ik gevoelig voor de manier waarop iemand reageert of hoe de sfeer in een meeting is. Dat kan een nadeel zijn als je er te veel in meegaat, maar kan ook een voordeel zijn om snel de angel ergens uit te halen. Ik weet ook niet of mijn baas die eigenschap van mij kent.’

De favorieten van Jadine Favoriete apps: Instagram- Pinterest

Favoriete sites: Tweakers.net- Intermediair.nl- Volkskrant.nl- Jan-magazine.nl

Favoriete serie: Suites- Game of Thrones

Favoriete gadgets: Canon Eos 4000d- Kobo E-reader- Ipad

Favoriete muziek: Nederlandstalig

Tot slot. Frederik, wat kun je over Jadine vertellen?

FZ: ‘Ik ben blij dat ik met haar heb mogen samenwerken. Ze heeft me veel geleerd over het aansturen van teams en dat was ervaring die ik nog niet had. Ze is gedreven en sensitief, is recht door zee en vertelt wat ze vindt. Ze heeft me vaak gewaarschuwd voor mijn valkuilen. Dat is erg waardevol voor me geweest en daarom is ze is één van de mensen hier die ik het meest ga missen.’



Jadine, wat kun je over Frederik vertellen?

JvO: ‘Ik heb Frederik goed leren kennen toen we samen een leiderschapstraining volgden. Het was altijd erg prettig om te klankborden met elkaar, ik kon altijd bij hem terecht. Frederik heeft me altijd vrijgelaten en onze werkrelatie was gelijkwaardig. Dat is hoe Frederik is: mensen in hun waarde laten. Soms moest ik hem wel vertellen dat hij meer op zijn strepen moest staan, en dan maar eens niet zo aardig moest zijn. Zijn bevlogenheid voor politiek en technologie vond ik altijd mooi om te zien. En natuurlijk hoe hij omgaat met de community die hij zo goed kent.’