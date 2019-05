Ga jij mee naar The Park in Antwerpen voor de nieuwste vr-experiences?

Samen met The Park in Antwerpen houden wij op vrijdag 21 juni een avond waarop jij met negentien andere Tweakers kunt genieten van de laatste vr-experiences. In verschillende groepjes worden we ondergedompeld in de vr-wereld. Zo gaan we vr-schilderen, op een virtuele plank tussen hoge gebouwen lopen en virtueel tennissen of boogschieten.

Na deze experiences gaan we verdeeld in groepen het avontuur De Dag of The Hallow meemaken. Bij De Dag, vernoemd naar de gelijknamige serie van Telenet, moet jij als swat-team een bank binnendringen en een bankoverval beëindigen. Samenwerking is hierin van belang en de gijzelnemers zitten tussen de gijzelaars, dus pas op!

Heb je altijd al zombies willen knallen? In The Hallow begeef je je in een negentiende-eeuwse omgeving waar je, begeleid door een mysterieuze magiër op zoek moet gaan naar het abnormale. Welke vreemde wezens kom je nog meer tegen?

Praktische informatie:

Datum: vrijdag 21 juni 2019

Tijd: binnenkomst 19.30 uur, start 20.00 uur

Adres: The Park, Belgiëlei 143, Antwerpen

Wil jij deze vr-experiences meemaken? Poll Ja, graag! Ik woon in België

Ja, graag! Ik woon in Nederland

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Algemene voorwaarden