De Samsung S10+ nader bekeken – Drie tweakers laten hun licht schijnen

Het vlaggenschip in de smartphoneserie van Samsung werd door de pers lovend ontvangen, maar wat vindt onze community eigenlijk van de Samsung S10+? Drie tweakers mochten het toestel een aantal weken testen. Hieronder lees je hun bevindingen.

Na alle rumoer rond de Galaxy Fold zet Samsung logischerwijs opnieuw de schijnwerpers vol op de Samsung S10-reeks. Zo zou er binnenkort een knalrode versie van de Samsung Galaxy S10 en Galaxy S10+ verschijnen, is onlangs een Galaxy S10+ Olympic Games Edition aangekondigd, en brengt Samsung volgende maand zijn eerste 5g-smartphone Galaxy S10 5G uit in Europa. Die laatste verschijnt vooralsnog niet in de Benelux en we moeten het voor nu met het huidige model doen.

Drie communityleden hebben voor Tweakers een userreview geschreven naar aanleiding van dat huidige model. Zij belonen de Samsung S10+ twee keer met vier en een keer zelfs met vijf sterren, maar zien tegelijk nog ruimte voor kleine verbeteringen.

Scherm, foto’s en prijs

HensAanDek is erg te spreken over het scherm van de Galaxy S10+. “De kleuren knallen eruit. Zwart is zwart omdat het een amoleddisplay is. Standaard staat het scherm ingesteld op FHD+ (2280x1080 pixels) en dit kan naar een lagere (hd+, 1520x720 pixels) of hogere wqhd+-resolutie (3040x1440 pixels) worden gezet. Gedurende de review heb ik het toestel op wqhd+ laten staan; het scherm was daarbij zichtbaar beter ten opzichte van de S10e.” Hij sluit zijn alinea over het scherm af met: “Het scherm vind ik een van de mooiste features van dit toestel.” Zijn hele review lees je hier.

Michelli is zeer te spreken over de kwaliteit van de foto’s en het beeldscherm van de Galaxy S10+. Kritisch is zij op de spraakassistent Bixby. “Het lijkt het erop dat deze alleen goed samenwerkt met andere apps van Samsung. Ik heb in ieder geval nog geen nut voor Bixby kunnen vinden.” Voor Bixby is er met Google Assistent toch al een goed alternatief. Positief is Michelli over de accu van de S10+. “Het toestel bevat een 4100mAh-accu. De accuduur is naar mijn mening zeer goed. Tijdens het testen van de telefoon haalde ik gemiddeld een dag tot anderhalve dag.” Zij sluit haar review af met: “Als je veel fotografeert, nog erg gehecht bent aan de 3,5mm en in de markt bent voor een high-end toestel, zou ik de S10+ zeker overwegen.”

LiquoriceTwist kan zich eveneens vinden in het enthousiasme over het scherm, maar is vooral te spreken over de camera’s van het toestel. “Holy cow wat is dit echt een prachtig apparaat wanneer het gaat om foto's”, schrijft hij in zijn lijvige review. “De kleuren die geproduceerd worden met de camera, zijn geweldig, het detail en de resolutie van de foto’s zijn wat mij betreft echt ontzettend goed.” LiquoriceTwist heeft verschillende foto’s en filmpjes geplaatst bij zijn verhaal, dat je hier kunt teruglezen.

Geen zin in lange teksten, bekijk dan hier de video in de review van HensAanDek.

Specificaties van de Samsung Galaxy S10+ Keramisch Zwart die getest is door bovenstaande tweakers

Schermdiagonaal 6,4” Resolutie 3040x1440 pixels Versie besturingssysteem Android 9 Werkgeheugen 8GB Opslagcapaciteit 512GB Cpu/soc Samsung Exynos 9 Octa

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar een advertorial. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen, daar zullen collega's aanwezig zijn om jouw vragen en/of opmerkingen te bespreken/beantwoorden.