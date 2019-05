'3 procent Nederlandse huishoudens is van plan slimme speaker te kopen'

Bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens heeft een slimme speaker maar de van de overige Nederlanders zijn er weinig met plannen om er een te kopen volgens onderzoek. Onder andere vinden consumenten de meerwaarde nog beperkt.

Naast de 3 procent van de respondenten die daadwerkelijk een slimme speaker aan wil schaffen twijfelt 16 procent of ze dat binnen een jaar zal doen. Een grote groep van 28 procent staat sceptisch tegenover de mogelijkheid apparaten met stembediening aan te sturen. Wel is de groep die hier positief tegenover staat in een jaar toegenomen van 22 tot 26 procent.

Iets meer dan een derde van de consumenten die in ieder geval geen slimme speaker hoeft noemt een hoge prijs als reden. Daarnaast noemt een kwart het product overbodig en een even groot deel, 26 procent, vindt de meerwaarde beperkt. Bovendien is er een flink deel, 12 procent, van de niet-kopers die slimme speakers niet vertrouwt.

Meer dan de helft, 56 procent, van de Nederlandse huishoudens is in het geheel niet bekend met slimme speakers. Google Home heeft de grootste naamsbekendheid, gevolgd door de Sonos One en de Amazon Echo. Van de respondenten kende 3 procent het Nederlandse Homey.

De cijfers komen uit het Smart Home Monitor-onderzoek dat Multiscope onder 4700 respondenten van 18 jaar en ouder houdt.