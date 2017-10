Google Home Mini had een bug waarmee de speaker continu audio opnam

Sommige exemplaren van de door Google tijdens de presentatie weggegeven Home Mini-speakers, blijken een bug te hebben gehad waardoor de apparaten continu geluiden uit de huiskamer opnamen. Inmiddels is dit weer verholpen via een software-update.

De bug kwam aan het licht toen Artem Russakovskii van Android Police het apparaat mee naar huis nam. Hij merkte dat de leds van de speaker aan gingen, ook al gaf hij niet het commando Google Assistant te activeren door bijvoorbeeld "OK, Google" te roepen of gebruik te maken van het aanraakpaneel. Nadat hij zijn activiteiten controleerde, bleek dat er op de server van Google allemaal opnames van bijvoorbeeld zijn tv-geluid stonden.

Google heeft gezegd dat de bug bij een klein aantal exemplaren van de Home Mini aanwezig was. Het bedrijf heeft daarvoor een software-update uitgebracht, waardoor het niet langer mogelijk is om Google Assistant via het een lange aanraking te activeren. Oorspronkelijk was het wel mogelijk om de stemassistent te activeren via het aanrakingspaneel bovenop de speaker.

Er waren bij de bug gevallen waarbij er geen sprake was van een daadwerkelijke aanraking, maar de speaker registreerde dat toch als zodanig, waarna de stemassistent werd gestart. Het wegnemen van de mogelijkheid om Google Assistant via het aanraakpaneel te starten is een tijdelijke oplossing van Google; wanneer er een definitieve oplossing komt is niet duidelijk.

Een week geleden presenteerde Google de Home Mini op een eigen evenement. Het gaat om een kleine speaker met de mogelijkheid verbinding te maken met Google Assistant. Het apparaat moet gaan concurreren met de Amazon Echo Dot. De Home Mini heeft leds onder de behuizing om te communiceren en kan bovendien aanrakingen herkennen, voor onder meer het regelen van het volume. Google brengt de Home Mini 19 oktober uit en het apparaatje kost 59 euro in Duitsland.