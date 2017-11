Google maakt broadcast-functie beschikbaar voor Home-speakers

Google heeft een update uitgebracht voor zijn Home-speakers, waardoor deze de broadcast-functie krijgen. Daarmee functioneren de apparaten als intercoms en kunnen ze bijvoorbeeld binnenshuis boodschappen overbrengen.

Google meldt dat de functie te gebruiken is met een telefoon die over Assistant beschikt, of met een andere Home-speaker. Door een commando uit te spreken, bijvoorbeeld 'OK Google, broadcast I'm on my way home', wordt de boodschap afgespeeld op alle verbonden Home-speakers of andere speakers die Assistant ondersteunen. Voor sommige berichten is er een aangepaste boodschap beschikbaar, zoals een bel als het tijd is om te eten.

De functie was al aangekondigd bij de onthulling van de Home Mini- en Max-modellen halverwege oktober. Het bedrijf brengt de functie alleen op Engelstalige apparaten uit in de VS, Australië, Canada en het VK. Er is nog geen Nederlandstalige versie van Assistant, waardoor de Home-speakers officieel niet in Nederland te verkrijgen zijn.