Google zoekt schrijver voor 'persoonlijkheid' Nederlandstalige Google Assistant

Google is op zoek naar een Nederlandse schrijver voor Google Assistant, die moet werken aan de persoonlijkheid van de spraakassistent. De vacature lijkt aan te wijzen dat de komst van ondersteuning voor Nederlands nog even op zich laat wachten.

De oproep is op LinkedIn geplaatst door een Nederlandse medewerker van Google Benelux. Dat werd opgemerkt door AndroidWorld. De Product Marketeer Search & Assistant schrijft dat Google op zoek is naar een Nederlandse schrijver met vijf tot tien jaar ervaring, die verantwoordelijk moet worden voor de persoonlijkheid van Google Assistant in het Nederlands.

De persoon moet dialogen en gebruikersinteracties schrijven en het karakter van de Nederlandstalige Google Assistent ontwikkelen. Daaronder val het beheren van grappen, easter eggs, quotes, feitjes en games. Het gaat om een functie die in Californië, New York of Londen kan worden uitgevoerd.

Rachid Finge, woordvoerder van Google Benelux, laat desgevraagd aan Tweakers weten dat er hard gewerkt wordt om de Assistant ook in het Nederlands beschikbaar te maken. Informatie over wanneer de spraakassistent beschikbaar beschikbaar komt, kan hij niet geven. Tweakers vernam tijdens de IFA-beurs dat Google Assistant begin 2018 Nederlands zou kunnen praten.

