Foto toont Google Home Mini die 49 dollar gaat kosten

Droidlife heeft foto's online gezet van de Google Home Mini, een kleine variant van de slimme speaker met spraakassistent. Het nieuwe model zou 49 dollar gaan kosten, veel minder dan de 129 dollar die het huidige model kost.

Droidlife zegt informatie over het product ingezien te hebben, waaronder de prijs. Op de foto's is het kleine speakertje te zien in de kleuren zwart, grijs en oranje. Het speakertje werkt waarschijnlijk niet draadloos, op de foto's is in elk geval een kabel te zien. Waarschijnlijk is de functionaliteit vergelijkbaar met de grotere Google Home, maar is de geluidskwaliteit een stuk minder vanwege de compacte afmetingen.

De vier puntjes op de bovenkant zijn waarschijnlijk gekleurde leds, net zoals de huidige Google Home die heeft. De prijs van 49 dollar is in Europa waarschijnlijk iets hoger, waarschijnlijk zal de minispeaker niet direct na de aankondiging in de Benelux beschikbaar zijn, omdat Google Assistent nog niet in het Nederlands werkt.

Droidlife heeft ook foto's van de nieuwe Google Daydream View-headset bemachtigd. Verdere details over de headset zijn er niet. Afgaande op de afbeeldingen lijkt het model wat minder zacht en er zijn andere kleurvarianten beschikbaar. De headset zou 99 dollar gaan kosten. Waarschijnlijk kondigt Google het kleine slimme speakertje en de nieuwe Daydream-bril op 4 oktober aan, samen met de Pixel 2 en Pixel 2 XL.