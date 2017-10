Google presenteert Home Mini- en Home Max-speakers

Google heeft op een eigen evenement de Home Mini aangekondigd. Het gaat om een kleine speaker met de mogelijkheid verbinding te maken met Google Assistant. De zoekgigant heeft daarmee een concurrent voor de Amazon Echo Dot.

De Home Mini is een stuk kleiner en platter dan de Home die Google vorig jaar presenteerde. De speaker zal ook Assistant herbergen, de digitale assistent van de zoekgigant. De Home Mini heeft leds onder de behuizing om te communiceren en kan bovendien aanrakingen herkennen voor onder meer het regelen van het volume.

Google brengt de Home Mini 19 oktober uit en het apparaatje kost 49 dollar in de Verenigde Staten. Het is nog onbekend hoeveel de speaker gaat kosten in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Daarnaast presenteerde Google de Home Max, een speaker die beter geluid moet bieden en twintig keer zoveel geluid zou kunnen voortbrengen als de Home. Bovendien heeft het Smart Sound, een manier om de muziek aan te passen aan de ruimte en het achtergrondgeluid. Zo past het de muziek aan op de locatie, maar ook op of bijvoorbeeld de vaatwasser aanstaat.

Het Amerikaanse bedrijf brengt de Home Max in december uit voor 399 dollar. Daarin zit een jaarabonnement voor YouTube Red. De Home Max komt in eerste instantie alleen uit in de Verenigde Staten, waarna meer landen volgend jaar volgen.

De speakers komen niet naar de Benelux, omdat Assistant nog niet in het Nederlands beschikbaar is. Google kondigde aan dat Assistant in het Japans beschikbaar komt. Volgens een eerder gerucht brengt Google de Nederlandstalige versie van zijn digitale assistent begin volgend jaar uit.

De zoekgigant kondigde tegelijkertijd aan dat het een functie krijgt om de verbonden telefoon geluid te laten maken, om zo de telefoon snel te kunnen vinden. Op Android werkt dat met een regulier geluid, op iPhones gaat dat door de telefoon te bellen. Daarnaast kunnen gebruikers boodschappen sturen naar andere Assistant-apparaten in het huis. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders via een Home-speaker op de kamer van hun kinderen aankondigen dat het eten klaar is. Google heeft de functie 'broadcast' genoemd.