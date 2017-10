Google Home gaat gebruikers helpen smartphone te lokaliseren

Google heeft een functie toegevoegd aan zijn Home-speaker, waardoor deze kan helpen om een smartphone op te sporen. Door een spraakcommando te geven kan Home de smartphone laten rinkelen. Dat werkt ook met meerdere smartphones.

De nieuwe functie werd eerder deze week door Google al aangekondigd, tijdens het evenement waarop ook de nieuwe Pixel-smartphones wereldkundig werden gemaakt, maar was nog niet beschikbaar voor gebruikers van de slimme speaker. 9To5Google merkte op dat de functionaliteit inmiddels is doorgevoerd in Home, waardoor er met het spraakcommando "ring my phone" of "where's my phone" een belsignaal overgaat op een aangesloten smartphone, zodat deze gemakkelijker terug is te vinden.

Indien er meerdere apparaten verbonden zijn, dan werkt de Home-speaker deze een voor een af. Dat gaat in een bepaalde volgorde die schijnbaar niet te wijzigen is. Overigens werkt de functionaliteit ook als de aangesloten smartphones in 'do not disturb'-modus staan, of wanneer het volume laag staat.

Ook iPhones kunnen gelokaliseerd worden met deze nieuwe functie. Door restricties binnen iOS wordt hier echter een 'echt' telefoongesprek opgezet, en is er dus niets te horen als de gebruiker het belvolume heeft uitgezet.