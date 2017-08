Sony komt in november met Google Assistant-speaker

Sony heeft de LF-S50G aangekondigd, een slimme speaker die werkt in combinatie met Google Assistant. Het apparaat is zo'n 16cm hoog en heeft een diameter van 10cm. In november komt de speaker op de markt in Duitsland, Frankrijk en het VK voor 230 euro.

Met een prijs van 230 euro is de Sony-speaker duurder dan de Google Home, die 129 euro kost. Het alternatief van Sony moet betere geluidskwaliteit bieden en is bovendien spatwaterdicht met een ipx3-certificering. Dat zou handig zijn voor gebruik in bijvoorbeeld de keuken. De speaker kan ook een klok tonen zodat hij als wekker gebruikt kan worden op een nachtkastje.

Volgens Sony is de LF-S50G een 360-gradenspeaker en wordt het geluid rondom gebalanceerd weergegeven. In de speaker zit ook een subwoofer van 53mm voor het weergeven van lage tonen. De smarthomefunctionaliteit is vergelijkbaar met die van de Google Home. De speaker speelt muziek af, beantwoordt vragen en kan gekoppeld worden aan andere apparatuur die werkt met de spraakassistent van Google.

De LF-S50G fungeert ook als bluetoothspeaker en kan zo gebruikt worden om muziek vanaf een Android- of iOS-smartphone af te spelen. De speaker is niet alleen met spraak te bedienen, maar ook door de bovenkant aan te raken.

Over een release in de Benelux heeft Sony nog niets bekendgemaakt. Google Assistant werkt nog niet in het Nederlands en daarom zijn smarthomespeakers die werken met de spraakassistent van de zoekgigant, hier officieel nog niet te koop.

Eerder deze week kondigde Panasonic zijn eigen slimme speaker met Google Assistant aan. Ook dat is een model dat betere geluidskwaliteit moet bieden dan Googles eigen product. Fabrikanten kunnen sinds kort zelf speakers maken met Assistant, omdat Google daarvoor een sdk heeft vrijgegeven.