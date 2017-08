Samsung bevestigt komst slimme speaker

Samsung heeft bevestigd dat het werkt aan een slimme speaker die de strijd moet aangaan met die van Amazon, Google en Apple. De fabrikant wil niet zeggen wanneer het product uitkomt, maar volgens een topman is dat in elk geval 'binnenkort'.

Samsung-topman DJ Koh geeft tegenover tv-zender CNBC geen details over de komende speaker. Samsung zou het nieuwe product binnenkort willen uitbrengen. "Ik wil mensen thuis een productieve ervaring met Samsung-producten geven en ik wil daar veel aandacht aan besteden", aldus Koh.

Diverse bedrijven hebben afgelopen jaren slimme speakers gepresenteerd. Amazon begon enkele jaren geleden met de Echo, Google volgde vorig jaar met Home en Apple presenteerde enkele maanden geleden de HomePod. Elke slimme speaker biedt integratie met een digitale assistent: bij Amazon is dat Alexa, bij Google is dat Assistant en bij Apple Siri.

Samsung heeft de Engelstalige stemondersteuning voor zijn eigen assistent Bixby onlangs uitgebracht in tweehonderd landen. Wanneer en of er ondersteuning volgt voor meer talen, zoals het Nederlands, heeft de fabrikant niet bekendgemaakt. Er gaan al langer geruchten over de komst van een slimme Samsung-speaker. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is bovendien bezig met de overname van audiobedrijf Harman, bekend van merken als Harman/Kardon en JBL.

Google Home en Amazon Echo