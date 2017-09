Samsung werkt aan mogelijkheid om Bixby-knop uit te schakelen

Samsung lijkt het met een update mogelijk te willen maken voor gebruikers om de Bixby-knop uit te schakelen. Tot nu toe leidde de knop aan de linkerkant van de behuizing, vlak onder de volumeknoppen, naar de app van de Samsungs digitale assistent.

De functionaliteit om Bixby uit te schakelen is onderdeel van een update voor de digitale assistent, meldt de Nederlandse Samsung-nieuwssite SamMobile. Gebruikers hebben versie 2.0.03.3 nodig van Bixby Home om de knop te kunnen uitschakelen. Bovendien moeten zij ingelogd zijn. De toggle is al te activeren, maar doet op dit moment nog niets.

Het is niet mogelijk om de knop te herprogrammeren om een andere app te openen. Als gebruikers de Bixby-knop uitschakelen, zal deze niets meer doen bij het indrukken. Het is nog wel mogelijk om met een lange druk op de knop Bixby Voice te activeren. Het was echter al mogelijk om dat uit te schakelen.

De Bixby-knop zit op de Galaxy S8, S8+ en Note 8. Er zijn apps geweest om de Bixby-knop te herprogrammeren, maar Samsung maakte dat onmogelijk met een update.