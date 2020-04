Samsung stopt de ondersteuning voor S Voice

Samsung gaat de stekker uit S Voice trekken, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. S Voice was de eerste spraakassistent van Samsung, maar is na het uitbrengen van opvolger Bixby niet meer verder ontwikkeld.

Het stopzetten van de ondersteuning voor S Voice is niet groots aangekondigd. SamMobile ontdekte dat er een melding op de website van Samsung India is geplaatst waaruit valt op te maken dat per 1 juni S Voice waarschijnlijk niet meer functioneert. Volgens de fabrikant krijgen gebruikers een foutmelding te zien als zij na die datum S Voice proberen te activeren.

Samsung heeft op zijn website een lijst gezet van smartphones en wearables die te maken krijgen met het stopzetten van S Voice. De Koreaanse fabrikant raadt gebruikers aan om te upgraden naar Bixby waar mogelijk. Smartwatches zoals de Gear S3 en Gear Sport krijgen een update naar Bixby zodra S Voice is stopgezet.

Tegenwoordig gebruikt Samsung alleen nog maar zijn spraakassistent Bixby voor apparaten. Daarbij gaat het niet alleen om smartphones, maar ook om slimme speakers en televisies. Om gebruik van de spraakassistent te stimuleren kwam er op sommige smartphones zelfs een speciale Bixby-knop, maar dit kwam het bedrijf op veel kritiek te staan.