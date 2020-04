China lijkt verkoop Animal Crossing: New Horizons te hebben verboden

China lijkt de verkoop van de Nintendo-game Animal Crossing: New Horizons te hebben verboden. De reden hiervoor lijkt te zijn dat sommige spelers van de ontwerpfunctie gebruik maken om politieke boodschappen te uiten in het spel.

Het verkoopverbod is niet publiekelijk aangekondigd, maar handelsplatform Taobao zou een boodschap hebben verspreid onder handelaren die het platform gebruiken. Daarbij zouden zowel de bundels met de Nintendo Switch als merchandise van de game niet langer meer verkocht mogen worden, naast het losse spel. De Switch zelf mag nog wel verkocht worden aldus Pingwest. Het verbod draait om import, aangezien Nintendo nog geen versie van Animal Crossing: New Horizons voor de Chinese markt heeft uitgebracht.

Ook merkten Chinezen op dat sociale-mediapagina's waar het spel wordt besproken, zijn verbannen. Zo worden WeChat-groepen gesloten waarin de game, of het verbannen van de game, wordt besproken. Wel lijken Chinezen die de game hebben gekocht nog van de onlinefeatures in Animal Crossing gebruik te kunnen maken.

Volgens Pingwest hebben Chinezen van de ontwerpfunctie gebruikgemaakt in Animal Crossing: New Horizons om politieke boodschappen te maken. Zo worden er leuzen over Hong Kong verspreidt en worden politieke leiders afgebeeld. Ook zouden er protesten worden georganiseerd via de game. China staat erom bekend dat het rigoureus ingrijpt bij anti-overheidsboodschappen.