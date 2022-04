Animal Crossing: New Horizons krijgt laatste grote update en eerste betaalde dlc

Nintendo brengt zowel een laatste gratis update als een eerste dlc-pakket uit voor Animal Crossing: New Horizons. Update 2.0 en de Happy Home Paradise-dlc komen allebei op 5 november uit. Er komt tevens een nieuw Switch Online-abonnement bij.

De laatste grote gratis update voor de exclusieve Nintendo Switch-hit Animal Crossing: New Horizons introduceert veel nieuwe features en oude bekenden, zo onthult Nintendo in een video. Zo komt het klassieke Animal Crossing-personage Brewster naar New Horizons, evenals zijn voor meerdere spelers toegankelijke café The Roost. Ook de waarzegster Katrina, de Gyroids en de zingende Kapp'n maken hun rentree in de game.

Dat laatste personage neemt spelers voor 1000 Nook Miles mee naar een willekeurig eiland dat al dan niet in een ander seizoen verkeert. Zo kan men grondstoffen op het betreffende eiland vergaren, ongeacht het seizoen op het thuiseiland. Nintendo brengt met update 2.0 ook nieuwe objecten, kapsels, K. K. Slider-liedjes en de mogelijkheid om eigen groenten en fruit in gerechten te verwerken naar de game.

Daarnaast kondigt Nintendo de eerste betaalde dlc voor New Horizons aan onder de naam Happy Home Paradise. Spelers reizen in de dlc af naar een eiland waar ze de verantwoordelijkheid krijgen over het bouwen van een geïndividualiseerd resort. Alle gasten op het eiland hebben eigen wensen en het is aan de speler om voor ieder van die gasten een onderkomen te bouwen dat daarop aansluit. Daarvoor verdient de speler Poki-valuta, waar speciale nieuwe meubels mee te kopen zijn. Ook leert de speler op het Happy Home Paradise-eiland nieuwe bouwtechnieken die weer toegepast kunnen worden op de daadwerkelijke thuisbasis.

Het dlc-pakket kost los 25 euro. Happy Home Paradise is daarentegen ook inbegrepen bij het reeds aangekondigde Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement, dat 40 euro per jaar kost. Dat is twee keer zo duur als het standaard Switch Online-abonnement. Spelers blijven toegang krijgen tot de in Happy Home Paradise verdiende objecten, ook als het Switch Online Uitbreidingspakket-abonnement is verlopen. Het dlc-eiland is daarentegen niet meer toegankelijk in dat geval.