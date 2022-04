'Switch na 33 opeenvolgende maanden niet meer bestverkochte console in VS'

Na 33 opeenvolgende maanden heeft de PlayStation 5 in de VS de Nintendo Switch van de troon gestoten als bestverkochte console wat absolute aantallen betreft, aldus analist Mat Piscatella. De PS5 werd vorige maand in Amerika het meest verkocht, in absolute aantallen en in dollars.

"De PlayStation 5 was vorige maand de bestverkopende console wat absolute aantallen betreft, maar ook wat dollars betreft", schrijft analist Mat Piscatella van NPG Group op Twitter. Daarmee komt volgens de analist een eind aan de reeks van 33 opeenvolgende maanden dat de Nintendo Switch het meest verkocht werd in de VS wat absolute aantallen betreft. Hoeveel er in september van beide consoles precies zijn verkocht en hoeveel ze in de VS hebben opgebracht, wordt niet genoemd.

Volgens Piscatella is het voor het eerst sinds november 2018 dat een andere console, buiten de Nintendo Switch, in de VS het meest verkocht is in absolute aantallen. Destijds ging het om de PlayStation 4. De Nintendo Switch blijft vooralsnog wel de meest verkochte console van 2021 in absolute aantallen, terwijl de PS5 in 2021 het meest opbracht in dollars.