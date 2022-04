Gerucht: Nintendo werkt aan opgepoetste versie van eerste Metroid Prime

Nintendo werkt aan een re-release van de eerste Metroid Prime-game voor de Nintendo Switch. Dat meldt Nintendo-leaker Emily Rogers. Of er ook gewerkt wordt aan opgepoetste versies van de andere twee games in de serie, durft Rogers niet te zeggen.

Emily Rogers meent te hebben gehoord dat de remaster van Metroid Prime gepland staat voor volgend jaar, om te vieren dat de game twintig jaar wordt. Ze weet niet of het echt alleen om de eerste game gaat, of dat er een hd-versie komt van de hele Prime-trilogie. Wel zegt ze 'te neigen' naar het eerste scenario. Andere Nintendo-leakers, zoals Jeff Grubb, beweren juist wel dat er aan een opgepoetste versie van de hele Metroid Prime Trilogy gewerkt wordt.

Emily Rogers is geen onbekende Nintendo-leaker. Zo heeft ze onder meer correct een aantal specificaties van de Switch voorspeld, voordat de console werd aangekondigd. Ook wist ze dat Super Smash Bros. Ultimate in 2018 uit zou komen en dat er een collectie zou komen van de 3D-Mario-games. Ze zat er ook weleens naast, zo beweerde ze dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild niet tegelijkertijd met de Nintendo Switch uit zou komen, wat wel het geval bleek te zijn. Een Gamefaqs-gebruikers heeft in 2019 haar leaks opgesomd, waaruit bleek dat ze zo'n 75 procent van de tijd gelijk heeft.

Vanavond wordt er een Nintendo Direct-presentatie uitgezonden, waarin Nintendo nieuwe games gaat aankondigen. Rogers deed geen uitspraken over de mogelijkheid of de Metroid Prime-remaster daarin mogelijk wordt onthuld.