Gerucht: Nintendo Switch-remaster van eerste Metroid Prime is af

Nintendo heeft mogelijk de ontwikkeling van een Metroid Prime 1-remaster afgerond. Dat meldt bekende Nintendo-insider Emily Rogers. Zij stelde eerder al dat het gamebedrijf mogelijk werkt aan een opgepoetste versie van de eerste Metroid Prime-game.

Emily Rogers schrijft op Twitter dat ze er 'vrij zeker' van is dat de ontwikkeling van een Metroid Prime 1-remaster afgelopen zomer is afgerond. Rogers meldt daarbij dat het werk aan deze opgepoetste versie rond 2017 of 2018 is begonnen. Er gingen al langer geruchten rond dat Nintendo een remaster van de hele Metroid Prime-trilogie zou uitbrengen, maar de verwachting is nu dat het bedrijf in eerste instantie alleen de eerste titel opnieuw uitbrengt. Het is niet bekend wanneer dat precies moet gebeuren.

"Het originele plan was om Prime 1 als eerste te ontwikkelen en uit te brengen, en daarna de fundamenten van Prime 1, zoals de engine, tools en assets, te gebruiken om Prime 2 en 3 later te maken", meldt Rogers. Mogelijk volgen remasters van de andere twee Metroid Prime-titels dus op een later moment, hoewel het niet bekend is of deze plannen in de tussentijd zijn veranderd. "Het enige wat ik nu kan bevestigen, is dat Prime 1 bestaat", schrijft de insider.

Eind september onderschreef VentureBeat-journalist en prominente leaker Jeff Grubb al dat Nintendo in eerste instantie alleen met een Metroid Prime 1-remaster komt, hoewel hij daarvoor nog meldde dat het bedrijf een remaster van de gehele trilogie zou uitbrengen.

In oktober bracht Nintendo de 2d-platformer Metroid Dread uit. Het bedrijf heeft tot dusver geen info gedeeld over een mogelijke Metroid Prime-remaster. De ontwikkelaar zei in juni wel dat er nog hard wordt gewerkt aan Metroid Prime 4. Die game werd in 2017 aangekondigd, maar Nintendo besloot begin 2019 om helemaal opnieuw te beginnen met de ontwikkeling van de vierde Metroid Prime-titel, omdat de eerste poging niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Sindsdien is er weinig nieuwe informatie over de game bekendgemaakt.