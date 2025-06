Nintendo brengt remaster van eerste Metroid Prime-game uit voor Nintendo Switch

Nintendo brengt een remaster uit van de eerste Metroid Prime-game voor de Nintendo Switch. De game is per direct beschikbaar in de Nintendo eShop; een fysieke versie volgt begin maart. Metroid Prime verscheen in 2002 voor het eerst voor de GameCube.

Nintendo kondigde de release van zijn Metroid Prime-remaster aan tijdens een Nintendo Direct-presentatie. De game is per direct beschikbaar in de Nintendo eShop en kost daar 40 euro. Op 3 maart 2023 volgt een fysieke versie van het spel in andere winkels, zegt de Japanse gamegigant. De game heeft volgens Nintendo verbeterde graphics en ondersteuning voor dual-stick-controls. De game kan echter ook gespeeld worden met 'klassieke besturing', die het originele spel nabootst of motion controls met Joy-Cons.

De remaster betreft alleen het eerste deel in de Metroid Prime-serie. Er gingen in 2021 al geruchten rond dat Nintendo werkte aan een remaster van die game. Het is niet bekend of Nintendo later ook verbeterde versies van deel twee en drie uitbrengt voor de Switch. Het bedrijf heeft in 2009 een trilogiecollectie van de drie Metroid Prime-games uitgebracht voor de Wii.

Behalve aan Metroid Prime-remaster wordt momenteel ook gewerkt aan Metroid Prime 4, hoewel er nog weinig details bekend zijn over dat spel. De game werd in 2017 voor het eerst aangekondigd. In 2019 meldde Nintendo dat de ontwikkeling opnieuw was gestart bij Retro Studios, de ontwikkelaar achter de originele Metroid Prime-trilogie. Sindsdien heeft het bedrijf geen informatie gedeeld over Metroid Prime 4; ook tijdens deze Direct-presentatie werd niet over de game gerept. Wanneer het vierde deel moet verschijnen, is dan ook nog niet bekend.