Wii U-servers Mario Kart 8 en Splatoon tijdelijk offline wegens kwetsbaarheden

Nintendo heeft de servers van Mario Kart 8 en Splatoon voor de Wii U-console tijdelijk offline gehaald. Het Japanse bedrijf heeft kwetsbaarheden ontdekt in de online servers van deze games en werkt aan een noodpatch. Wanneer die er komt, is nog niet duidelijk.

Op een statuspagina van Nintendo staat te lezen dat het bedrijf een uitgebreide onderhoudsperiode voorziet en nog niet weet wanneer gamers deze twee Wii U-games opnieuw online kunnen spelen. Het bedrijf geeft ook geen details over de aard of de ernst van de kwetsbaarheden.

Volgens Twitter-gebruiker en Dolphin-ontwikkelaar OeamealDome gaat het bijna zeker om de ENLBufferPwn-kwetsbaarheid die in 2021 is ontdekt in Mario Kart 7 voor de 3DS-spelconsole. Via deze kwetsbaarheid kan een hacker tijdens het online gamen code uitvoeren op de spelconsole van een andere online speler en toegang krijgen tot dienst persoonlijke informatie op de console en de camera en microfoon.

De kwetsbaarheid was ook al opgemerkt in Animal Crossing: New Horizons, Splatoon, Splatoon 2, Splatoon 3, Super Mario Maker 2 en Nintendo Switch Sports. Nintendo had al een patch uitgebracht voor deze games, maar nog niet voor Mario Kart 8 en Splatoon.

Mario Kart 8, Wii U
Mario Kart 8, Wii U

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-03-2023 10:40 21

05-03-2023 • 10:40

21

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Reacties (21)

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ManIkWeet 5 maart 2023 12:02
Waarom zou 't nu een 'nood patch' zijn als 't om een ernstige bug gaat die al in 2021 ontdekt is?

Klassiek gevalletje wachten tot 't een ernstig probleem is?
GertMenkel @ManIkWeet5 maart 2023 12:15
Als ik de Github-pagina zo lees, heeft Nintendo hun spellen als het goed is al gepatcht. De disclosure was december vorig jaar.

Het zou kunnen zijn dat de oplossing niet denkend was of gevonden was in een stuk code dat eerder niet kwetsbaar leek. Als bijvoorbeeld de servercode ook kwetsbaar blijkt te zijn, is het logisch dat ze, nu de proof of concept publiek is, de servers tijdelijk offline gooien om noodpatches uit te brengen.

Dit is overigens wel teleurstellend, dit specifieke lek is door drie verschillende mensen onafhankelijk gevonden en het heeft meer dan een jaar geduurd om patches uit te brengen. Het is ook niet duidelijk of alle spellen wel gerepareerd zijn. Met zo'n tijdlijn zou ik voorzichtig zijn met de hoeveelheid accounts en gegevens die ik aan Nintendo overhandig.
Frame164 @GertMenkel5 maart 2023 15:44
Je kunt een vulnerability wel kennen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het zomaar kunt patchen. Een snelle patch kan bij complexe systemen elders weer voor problemen zorgen. Zelf een keer meegemaakt dat een klant bij een pentest verkeerde permissions tegen kwam die ze binnen een dag hadden aangepast. Met als gevolg dat een maand later een aantal processen elders crashten omdat ze geen toegang meer hadden. Wel een effectieve manier om uit te vinden hoe je systemen in elkaar zitten, maar met wat meer beleid heb je toch een beter resultaat.
djwice @ManIkWeet5 maart 2023 16:39
Er gaan twee dingen door elkaar: patches op de Switch, patches op de WII-U.
Roel1966 5 maart 2023 19:24
Ik heb totaal geen ervaring met Nintendo en er ook nooit eentje gehad dus geen idee hoe die consoles werken. Maar het lijkt mij toch dan wel vervelend voor de gamers dat de bepaalde games dan een tijd niet online met elkaar kunnen spelen. Ook geen idee ervan of je daar extra voor moet betalen en dan lijkt mij toch dat mensen op zijn minst dan voor die offline tijd een vergoeding moeten krijgen.
Htbaa @Roel19665 maart 2023 22:30
Online gamen op de Wii U is gratis.
Roel1966 @Htbaa5 maart 2023 23:20
Ah oke, ja ik heb geen idee ervan maar dank je voor de tip.
Lucifer of God 6 maart 2023 08:55
Het mag sowieso een wonder heten dat die games nog steeds online zijn, Mario Kart 8 is uit 2014. Nintendo had in het verleden de stekker van bijvoorbeeld Mario Kart Wii er al veel eerder uitgetrokken. Goede ontwikkeling, ik heb de Wii U versie en vroeg me laatst toevallig af of ik nog online zou kunnen gaan. Ja dus, nice! MK Wii schijnt wel nog community servers te hebben waar je je bij kunt aansluiten lees ik net, weer wat geleerd.

[Reactie gewijzigd door Lucifer of God op 25 juli 2024 08:07]

Thofra01 @Lucifer of God6 maart 2023 12:02
Ik speel zelf nog af en toe MK8 op de Wii U, ben blij dat dit nog actief is. Lobby's zijn goed vol met competitieve spelers

[Reactie gewijzigd door Thofra01 op 25 juli 2024 08:07]

air2 @Lucifer of God7 maart 2023 12:20
Voor de wii is er gelukkig nog cgtp waarmee je gewoon online kunt spelen. En 150 tracks. Speel het nog eigenlijk iedere week wel een paar keer
Linksquest Moderator Spielerij
5 maart 2023 13:50
Toch wel netjes van Nintendo om van oude Wii U servers nog aan te sleutelen, normaal is Nintendo altijd al gouw van na de release van een nieuw systeem dat het oude systeem al verstoren word
robertlinke 7 maart 2023 10:27
"nothing is as permanent as a termporary measure"

paraphrased van Milton Friedman
DieMitchell @Gamebuster5 maart 2023 10:46
Ze zijn toch de servers juist aan het patchen 8)7
Gamebuster @DieMitchell5 maart 2023 14:20
alle andere games hebben ze al gepatcht en hebben geen downtime
Lucifer of God @Gamebuster6 maart 2023 09:05
Die Switch heb ik al zes jaar, maar tot voorkort had ik weinig redenen voor een online-abbo. De komst van die nieuwe course packs gaat daar misschien wel verandering in brengen btw
Verwijderd @Gamebuster5 maart 2023 10:46
Ze gaan het probleem toch oplossen? Daarna zal die gewoon weer online te spelen zijn. Of wil je liever dat Nintendo de game in de lucht houdt tot de patch er is, met het risico dat mensen met al je gegevens er vandoor gaan?
Alekz87 @Dutchzilla5 maart 2023 11:25
Of er is echt wat mis en ze gaan het fixen. Niet alles is een complot tegenwoordig ;)

[Reactie gewijzigd door Alekz87 op 25 juli 2024 08:07]

TheVivaldi @Alekz876 maart 2023 13:28
Niet alles is een complot tegenwoordig ;)
Niet???

*zet aluhoedje af*

:+
Frame164 @Dutchzilla5 maart 2023 15:45
Wordt je daar nu gelukkig van, door overal iets achter te zoeken? Of projecteer je de manier van werken bij jou op het werk op anderen?

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