Wii U-servers Mario Kart 8 en Splatoon tijdelijk offline wegens kwetsbaarheden

Nintendo heeft de servers van Mario Kart 8 en Splatoon voor de Wii U-console tijdelijk offline gehaald. Het Japanse bedrijf heeft kwetsbaarheden ontdekt in de online servers van deze games en werkt aan een noodpatch. Wanneer die er komt, is nog niet duidelijk.

Op een statuspagina van Nintendo staat te lezen dat het bedrijf een uitgebreide onderhoudsperiode voorziet en nog niet weet wanneer gamers deze twee Wii U-games opnieuw online kunnen spelen. Het bedrijf geeft ook geen details over de aard of de ernst van de kwetsbaarheden.

Volgens Twitter-gebruiker en Dolphin-ontwikkelaar OeamealDome gaat het bijna zeker om de ENLBufferPwn-kwetsbaarheid die in 2021 is ontdekt in Mario Kart 7 voor de 3DS-spelconsole. Via deze kwetsbaarheid kan een hacker tijdens het online gamen code uitvoeren op de spelconsole van een andere online speler en toegang krijgen tot dienst persoonlijke informatie op de console en de camera en microfoon.

De kwetsbaarheid was ook al opgemerkt in Animal Crossing: New Horizons, Splatoon, Splatoon 2, Splatoon 3, Super Mario Maker 2 en Nintendo Switch Sports. Nintendo had al een patch uitgebracht voor deze games, maar nog niet voor Mario Kart 8 en Splatoon.