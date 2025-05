'Nintendo wil in 2023 meer Switch-consoles produceren dan in het jaar daarvoor'

Nintendo zou van plan zijn om in het boekjaar 2023 meer Switch-consoles te produceren dan in 2022. Dat schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Nintendo zou van plan zijn om zo'n 21 miljoen consoles te verkopen.

Het boekjaar 2022 wordt voor Nintendo pas afgesloten in maart, maar naar verwachting verscheept de Japanse gamefabrikant zo'n 19 miljoen consoles. Het is dus naar verluidt de bedoeling dat Nintendo in het aankomende boekjaar de Switch-productie met twee miljoen gaat verhogen. Bloomberg stelt dat het verhogen van de productie van de console een 'onverwachte maatregel is', omdat de Switch inmiddels al zes jaar bestaat. Toch zou Nintendo volgens de bronnen die de site gesproken heeft, verwachten dat er nog altijd veel vraag is naar het apparaat. Ook verwacht het bedrijf naar verluidt minder last te krijgen van productieproblemen, nu de chiptekorten langzaam wegebben.

Marktanalisten verwachten echter wel een afnemende vraag, beweert Bloomberg. Een analist stelt tegenover de site dat consumenten op de volgende console van Nintendo wachten en daarom minder snel het 'oude' systeem zullen aanschaffen.

Momenteel is de Switch de op een na bestverkochte thuisconsole ooit. De PlayStation 2 staat aan kop met zo'n 155 miljoen verkochte exemplaren. Als Nintendo dit boekjaar inderdaad 21 miljoen consoles verkoopt, staat de teller waarschijnlijk op ongeveer 140 miljoen Switch-systemen.