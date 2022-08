Nintendo verkoopt aanzienlijk minder Switch-consoles, maar de winst stijgt flink

Nintendo heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 grofweg 1,32 miljoen reguliere Nintendo Switch-consoles verkocht. Dat is weer ruim 25 procent minder dan afgelopen kwartaal. Ook het aantal verkochte Switch OLED-uitvoeringen liep met 16 procent terug.

Nintendo hardware sales Q1 FY23

Het wereldwijde chiptekort zou de productie van Switch-handhelds in de weg hebben gestaan, zo meldt Nintendo in de meest recente kwartaalcijfers. Naar eigen zeggen zouden nieuwe games vooral in Japan de verkoop van hardware hebben gestimuleerd, maar vanwege productieproblemen daalde het totaal aantal verkochte Switch-consoles ten opzichte van vorig jaar met bijna 23 procent. Ogenschijnlijk tegenstrijdig meldt de Japanse gamegigant wel dat 'de vraag in alle regio's stabiel blijft'. Het zou wel per regio verschillen in hoeverre de vraag naar de verschillende modellen in de Switch-familie fluctueerde.

Verder verkocht het bedrijf ruim 41,4 miljoen games, ongeveer 8,6 procent minder eenheden dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Nintendo Switch Sports was verreweg de bestverkochte game voor het bedrijf met ruim 4,8 miljoen eenheden. Het spel werd gevolgd door Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land en evergreen Mario Kart 8 Deluxe uit april 2017, respectievelijk goed voor 1,91, 1,88 en 1,48 miljoen verkochte eenheden. Dit waren de enige vier games die volgens Nintendo wereldwijd tenminste een miljoen keer verkocht werden. Er zitten dus geen games van derden tussen.

De tegenvallende verkoopcijfers van games en consoles worden slechts gedeeltelijk gereflecteerd in de daadwerkelijke bedrijfsresultaten. Nintendo verdiende in het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 een totaal van ongeveer 307,4 miljard yen, omgerekend net geen 2,26 miljard euro. Dat is bijna 5 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Opvallend genoeg ging de winst door een daling van de kosten dan weer wel omhoog. Het bedrijf maakte ruim 28 procent meer winst, namelijk omgerekend bijna 874 miljoen euro.