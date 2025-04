The Pokémon Company klaagt Chinese gamebedrijven aan om Pokémon-kloon

The Pokémon Company heeft zes Chinese gamingbedrijven aangeklaagd om een vermeende schending van het intellectuele eigendomsrecht. Volgens het bedrijf lijken de spelfiguurtjes uit de Chinese game Pocket Monster Reissue te veel op die van de Pokémon-franchise.

The Pokémon Company wil dat de zes Chinese bedrijven achter de Pocket Monster Reissue-game stoppen met de ontwikkeling, exploitatie, distributie en promotie van de game. Het Japanse bedrijf, dat de wereldwijde licenties voor de Pokémon-franchise beheert, claimt volgens The South China Morning Post dat het door de game 500 miljoen yuan, omgerekend ongeveer 72 miljoen euro, aan schade heeft geleden.

The Pokémon Company eist dat de zes bedrijven verontschuldigingen aanbieden richting The Pokémon Company op de populaire Chinese sociale media en belangrijke app-platforms uit het land. Het spel Pocket Monster Reissue is al sinds 2015 op de Chinese markt.