Nintendo houdt deze week Direct-presentatie over games die deze winter uitkomen

Nintendo houdt op dinsdag 13 september een Direct-presentatie, waarin het bedrijf details deelt over Switch-games die in de winter van dit jaar uitkomen. Volgens geruchten presenteert het bedrijf onder meer remasters van The Legend of Zelda: Twilight Princess en Wind Waker.

De Nintendo Direct wordt dinsdag om 16.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden. Nintendo zegt op Twitter dat de presentatie ongeveer 40 minuten gaat duren. Het betreft een volwaardige Direct-uitzending en dus geen Direct Partner Showcase of Direct mini-presentatie. Naar verwachting zal Nintendo dan ook details delen over aankomende firstypartytitels. De presentatie wordt live uitgezonden via YouTube.

Nintendo deelt nog geen details over de inhoud van de presentatie, maar er gaan al langer geruchten rond dat het bedrijf updates gaat geven over Zelda en Metroid. Het bedrijf zou bijvoorbeeld remasters van The Legend of Zelda: Twilight Princess en Wind Waker uitbrengen voor de Nintendo Switch. Ook Metroid Prime-titels zouden naar de handheldconsole komen. Voor dit jaar staan verder titels als Bayonetta 3 en Pokémon Scarlet en Violet nog op de planning. De release van de sequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild nadert ook, hoewel die titel pas na de winter uitkomt.