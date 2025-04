Bijna 70 procent van Nederlandse volwassenen gebruikt dagelijks nieuwsapps

Ruim twaalf miljoen Nederlanders gebruiken één of meerdere nieuwsapps om het nieuws te volgen, waarvan ruim driekwart dagelijks. Gemiddeld genomen gebruikt een Nederlander van 18 jaar of ouder bijna vijf verschillende nieuwsapplicaties.

De nieuwsapps van de NOS en Nu.nl zijn verreweg het populairst, met een gebruik van respectievelijk 54 en 52 procent onder de respondenten, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale Nieuwsapp Monitor. Ook de applicaties van het AD en RTL Nieuws worden veelal door volwassen Nederlanders gebruikt. Gemiddeld worden de betreffende apps met een cijfer van 7,2 beoordeeld, waarbij de respondenten termen als 'informatief', 'actueel' en 'betrouwbaar' vaak aan de apps toeschrijven.

De hoeveelheid gebruikte nieuwsapps per leeftijdscategorie.

Afbeelding via Nationale Nieuwsapp Monitor

Vooral jongeren gebruiken relatief veel verschillende nieuwsapps, namelijk gemiddeld bijna zes applicaties per gebruiker. Dat betekent overigens niet dat de apps ook daadwerkelijk dagelijks gebruikt worden. Van de ondervraagden gebruikt de groep van 65 jaar en ouder gemiddeld dagelijks de meeste apps, namelijk bijna drie stuks.

Wat ook opvalt aan het onderzoek is dat regionale nieuwsapps in bepaalde provincies wat betreft naamsbekendheid hoger scoren dan landelijke nieuwsdiensten. In bijvoorbeeld Friesland, Limburg en Zeeland scoren respectievelijk Omrop Fryslân, L1 Limburg en Omroep Zeeland hoger dan landelijke media. Daarmee is het nog niet per se zo dat de betreffende apps ook daadwerkelijk meer gebruikt worden.

Verder blijkt dat de respondenten het belangrijk vinden dat nieuwsapps gratis zijn en dat er niet betaald hoeft te worden voor de applicatie. Korte artikelen in tekstvorm krijgen daarbij veelal de voorkeur. Verhalen over mensen en lange achtergrondartikelen of nieuwsberichten met veel uitleg worden minder gewaardeerd.