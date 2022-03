Microsoft vervangt nieuwsdienst door nieuwsfeed Microsoft Start

Microsoft kondigt een nieuwe nieuwsfeed aan: Microsoft Start. De nieuwsfeed komt zowel naar pc als mobiele apparaten en gaat Microsoft Nieuws vervangen. Het is de bedoeling dat Microsoft Start wordt geïntegreerd in Windows 10 en 11.

Microsoft schrijft in een blog dat Microsoft Start voortborduurt op Microsoft Nieuws en MSN. Op mobiel wil Microsoft in elk geval Microsoft Nieuws gaan vervangen door Microsoft Start. MSN blijft vooralsnog gewoon naast Microsoft Start bestaan.

Op pc kan Microsoft Start worden bezocht via de browser of op Windows 10-computers via de taakbalk. In Windows 11 zal de nieuwsfeed worden opgenomen in de widgets van het besturingssysteem. Ook wordt de nieuwsfeed getoond in Microsoft Edge, bij het openen van een nieuw tabblad.

De nieuwsfeed is per direct beschikbaar. Voor mobiel verwijst Microsoft nog naar de Microsoft Nieuws-app op het moment van schrijven. Wie de app update en opent zal echter zien dat daar het logo en nieuwe ontwerp van Microsoft Start al verschijnt.

Gebruikers kunnen de feed personaliseren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de nieuwsfeed van Google op Android. Door locatie en interesses op te geven aan Microsoft Start, krijg je het weer, nieuws en bijvoorbeeld ook sportuitslagen te zien die voor jou relevant kunnen zijn.