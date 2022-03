Microsoft neemt bedrijf over dat videobewerkingssoftware voor in browsers maakt

Microsoft heeft Clipchamp overgenomen, een ontwikkelaar die videobewerkingssoftware maakt die als webapp in browsers gebruikt kan worden. Een overnamebedrag is niet genoemd. Microsoft zegt na de overname de Clipchamp-dienst te willen verbeteren.

Clipchamp is een gratis videobewerkingstool die in browsers gebruikt kan worden en gericht is op niet-professionele gebruikers. De software kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikers die een video willen bewerken en op sociale media willen plaatsen. Hierbij kunnen gebruikers filters en templates inzetten, video's knippen en andere clips toevoegen, of teksten toevoegen aan video's. De webapp gebruikt de gpu van de pc voor de beeldbewerking.

Microsoft zegt video te zien als een nieuwe vorm van 'documenten' die voor gebruikers steeds eenvoudiger worden om zelf te maken en Clipchamp te hebben overgenomen om de software te kunnen verbeteren en te laten groeien. Het bedrijf hint daarbij op verdere integraties binnen Windows en Microsoft 365. Clipchamp is in 2013 opgericht en had in juli 17 miljoen geregistreerde gebruikers.