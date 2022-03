LG werkt aan schermlaag van gecoat plastic voor vouwbare smartphones

LG heeft de Real Folding Window getoond, een schermlaag die gemaakt is van een dunne laag polyethyleentereftalaat en is gecoat met een door LG ontwikkeld materiaal. De schermlaag moet dunner zijn dan vouwbaar glas, maar dezelfde hardheid hebben en niet kunnen barsten.

De schermlaag kan volgens LG Chem gebruikt worden als uiterste schermlaag voor vouwbare apparaten. Niet duidelijk is welk materiaal LG Chem gebruikt om de petlaag te coaten. Het bedrijf geeft alleen aan dat het om een laag gaat met een dikte van enkele tientallen micrometers die aan beide kanten van de petlaag wordt aangebracht. Deze coating kan de plastic laag beter bestand maken tegen hitte en 'mechanische eigenschappen' ervan versterken.

De Real Folding Window is niet alleen dunner dan het vouwbare glas dat door andere smartphonefabrikanten, zoals Samsung, wordt gebruikt, LG's schermlaag is ook goedkoper dan andere plastic polyimideschermlagen, claimt het bedrijf. Na tweehonderdduizend keer vouwen is de schermlaag ook nog flexibel en stevig, stelt LG. Daarnaast zijn er 'significante verbeteringen' op het gebied van de vouwlijnen die te zien zijn bij vouwbare schermen.

Real Folding Window kan zowel naar binnen als naar buiten gevouwen worden en kan worden gebruikt voor vouwbare of oprolbare apparaten. LG Chem verwacht het scherm in 2022 in massaproductie te kunnen nemen. Het bedrijf wil in de toekomst de schermlaag zonder petfilmlaag kunnen maken, waarbij dus alleen de coating wordt gebruikt.