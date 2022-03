Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook krijgt 13,3"-oledscherm en Snapdragon-soc

Lenovo introduceert de IdeaPad Duet 5 Chromebook, een 2-in-1 met afneembaar toetsenbord en een stylus. Het apparaat draait op de Snapdragon 7c Gen 2 van Qualcomm en krijgt een 13,3"-oledscherm met een full-hd-resolutie.

Het oledscherm in de Chrome OS-tablet is afkomstig van Samsung Display en heeft een maximale helderheid van 400cd/m², zegt Lenovo. Het scherm kan 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

De IdeaPad Duet 5 Chromebook draait op de Snapdragon 7c Gen 2. Dat is een iets snellere versie van de Snapdragon 7c-soc die Qualcomm in 2019 introduceerde. Het is een Arm-soc met twee krachtige Cortex A76-cores en zes zuinige A55-cores. De soc wordt op 8nm gemaakt door Samsung. Lenovo geeft de Duet 5 maximaal 8GB aan Lpddr4x-geheugen en tot 256GB aan eMMC-flashopslag.

Het apparaat is volgens de fabrikant 7,24mm dik en het gewicht bedraagt 700g. Er zijn vier luidsprekers aanwezig en in de behuizing zit een 42Wh-accu die goed zou zijn voor tot vijftien uur gebruik. Aan weerszijden van de tablet zitten USB-C-poorten en zowel aan de voor- als achterkant zit een camera.

Lenovo maakt nog niet bekend wanneer de IdeaPad Duet 5 Chromebook verschijnt in Nederland en België. De 2-in-1 komt in oktober uit in de Verenigde Staten voor een prijs vanaf 430 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 440 euro.