Lenovo introduceert IdeaPad Flex-convertibles met optionele stylus

Lenovo heeft meerdere IdeaPad Flex-laptops annex tablets geïntroduceerd die het bedrijf optioneel met een stylus levert. Van het meest uitgebreide model verschijnt een variant met een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. Ook verschijnen Chromebook-modellen.

Lenovo's IdeaPad Flex 5 verschijnt in varianten met een 14"-scherm en een 16"-scherm. De reguliere Flex 5-modellen komen beschikbaar met een AMD Ryzen 7 5700U met Radeon-gpu. Daarnaast verschijnen er 5i-modellen met Intel Alder Lake-processors, met als krachtigste processor de Core i7-1255U met Iris Xe-gpu.

Alleen de Flex 5i met 14"-scherm krijgt optioneel een oledscherm met resolutie van 2880x1800 pixels. De Flex 5 en Flex 5i met 16"-schermen krijgen een lcd met ips-paneel met maximaal een resolutie van 2560x1600 pixels. Opvallend genoeg meldt Lenovo voor de IdeaPad Flex 5 met 14"-scherm en AMD-cpu een maximale resolutie van 2240x1440 pixels.

Alle vier modellen hebben een touchscreen en zijn om te klappen voor een tabletmodus en Lenovo levert optioneel een Lenovo Digital Pen of Lenovo E-color Pen voor bediening met een stylus. De startprijs van de Flex 5i met 14"-scherm is 500 euro en die van de Flex 5i met 16"-scherm 700 euro. Deze convertibles met Intel-cpu verschijnen in juni. De modellen met AMD komen in mei uit en Lenovo vraagt 550 euro voor de Flex 5 met 14"-scherm en 700 euro voor de 16"-versie.

Bij de IdeaPad Flex-modellen zit het scherm aan het toetsenbordeel vast, maar Lenovo introduceert ook de IdeaPad Duet 5i met een los te koppelen scherm. Dit apparaat is 9,45mm dik en heeft een 12,35"-scherm met resolutie van 2560x1600 pixels en maximale helderheid van 450cd/m². Lenovo levert dit model met maximaal een Core i7-1255U. De startprijs is 750 euro en de verkoop start in juni.

Ten slotte verschijnen er twee Chromebooks in de IdeaPad Flex-serie. De Flex 5i Chromebook heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels, een Core i5 1235U en een ssd van maximaal 512GB. De Flex 3i Chromebook is met een 15,6"-scherm wel groter, maar de Pentium Silver N6000 is minder krachtig en dit model heeft 128GB eMMC-opslag. De 5i Chromebook gaat 550 euro kosten en verschijnt in juni, de 3i-variant komt in mei uit en kost dan 450 euro.