Meer fabrikanten gaan laptops met 16:10-schermen maken

Meer fabrikanten gaan laptops uitbrengen met een 16:10-scherm. MSI werkt aan modellen met die schermverhouding, onder andere in de Creator-lijn en Acer stelt dat 16:10-schermen in dure modellen komen. ASUS hint op de komst van ZenBooks met 16:10-scherm.

De fabrikanten zeggen dat tegen Tweakers in een achtergrondverhaal over de comeback van 16:10-schermen. MSI heeft momenteel geen laptops met 16:10-schermen, maar zegt dat er modellen met die verhouding uitkomen in de Business & Productivity- en Content Creation-series. Dat zijn de laptops in de Prestige-, Modern- en Creator-lijnen van MSI.

Acer zegt dat er in de nabije toekomst 'zeer waarschijnlijk' meer laptops en Chromebooks van Acer te verwachten zijn met 16:10- of 3:2-schermen. Volgens de fabrikant zal de trend dit jaar nog voornamelijk 16:9 zijn, maar komen er 'in de meer premium modellen' meer en meer 16:10-schermen. Acer maakt al laptops met 3:2-panelen, maar heeft in zijn huidige assortiment geen modellen met 16:10-scherm.

ASUS zegt voor zijn ZenBook-lijn zich vooral te richten op een zo dun en licht mogelijk ontwerp. Het bedrijf toonde op de CES een ROG Flow X13-laptop met 16:10-scherm, waarbij de behuizing niet veel groter is dan het scherm. "We onderzoeken manieren om soortgelijke oplossingen in de ZenBook-lijn toe te passen, dus waarschijnlijk zullen er ZenBooks met 16:10-paneel in de nabije toekomst komen", zegt de fabrikant.

HP zegt geen inhoudelijke reactie te kunnen geven op vragen over producten die nog niet zijn aangekondigd. De fabrikant kondigde op de CES één laptop met 16:10-scherm aan; de HP Envy 14. Dat was ook de enige nieuwe Envy-laptop die werd aangekondigd. Mogelijk krijgen meer nieuwe modellen een 16:10-scherm, maar daar doet de fabrikant geen uitspraken over.

Andere fabrikanten, waaronder Lenovo, Dell en LG maken al verschillende modellen met een 16:10-scherm. Apple gebruikt alleen schermen met een 16:10-verhouding in zijn MacBooks. De beeldverhouding is niet nieuw. Tussen 2003 en 2008 was het de meestvoorkomende schermverhouding van laptops, maar daarna kregen vrijwel alle laptops 16:9-schermen.