Intel heeft een probleem. Jarenlang bouwde het bedrijf de snelste laptopprocessors en hoefde het zich geen zorgen te maken over die ene concurrent die het bedrijf had: AMD. Daar kwam langzaam verandering in met de eerste twee generaties Ryzen-processors voor laptops en met de Ryzen 4000-generatie werd het echt problematisch voor Intel. AMD verkoopt sindsdien laptopprocessors met vier, zes en acht cores, met een tdp van 15W, terwijl Intel binnen de 15W op maximaal vier cores blijft steken.

Wat doe je dan om je concurrent toch te snel af te zijn? De kloksnelheden omhoog natuurlijk! Het resultaat van die keuze is de Core i7-1195G7-processor. Het is een Tiger Lake-quadcore, die bij belasting van alle cores de 4,6GHz moet kunnen halen en bij belasting van een core zelfs de 5GHz aantikt. Om de nieuwe cpu te testen, ontvingen we van Intel de MSI Prestige 14 Evo en in deze review bekijken we die laptop, met speciale aandacht voor de processor.

Kleine waarschuwing vooraf: Intel stuurde ons een uitvoering die in de Verenigde Staten wordt geleverd en die afwijkt van de modellen die in Nederland en België te koop zijn.

Behuizing, uiterlijk en aansluitingen

MSI's Prestige 14 Evo is, zoals de naam al doet vermoeden, een 14"-laptop en de Prestige-lijn is gericht op zakelijke gebruikers. Die doelgroep zullen de ontwerpers in hun achterhoofd hebben gehad toen ze de strakke lijnen van de behuizing schetsten. Die behuizing is vrijwel volledig van metaal gemaakt en alleen de B-cover, rondom het scherm is van kunststof. De kleur van ons testmodel is 'carbon grey', oftewel donkergrijs. De randen van de buitenkant van het scherm en rondom de touchpad zijn glimmend donkerblauw geslepen en dat geeft een aardig accent aan de grijze behuizing.

Hoewel die behuizing er op het eerste gezicht dus mooi uitziet, had de afwerking beter gekund. Her en der, vooral bij het scharnier, zie je bijvoorbeeld zichtbare naden, waarbij delen van de behuizing in elkaar overgaan. Dat doen concurrenten bij dit soort laptops van een euro of duizend een stuk beter. Ook opvallend: als je het scherm dichtklapt, ligt dat 'bol' op het toetsenborddeel. Dat heeft weer tot gevolg dat je de achterkant van het beeldscherm een beetje kunt indrukken, met het paneel tegen het toetsenbord aan. Aan de constructie van de behuizing had MSI, kortom, wat meer aandacht mogen besteden.

Klap je het scherm weer open, dan valt op dat de Prestige 14 een groot toetsenbord heeft. Het loopt vrijwel van rand tot rand en het tikt prettig, met een duidelijke aanslag. Niet alleen het toetsenbord, maar ook de touchpad is groot. Die is in het midden van de behuizing geplaatst, maar niet uitgelijnd met de spatiebalk. Daardoor leun je tijdens het typen met je pols op het rechterdeel van de pad, terwijl de linkerpols gewoon op de behuizing rust. De touchpad herkent dat zonder problemen en zal dus niet met je muispijltje aan de haal gaan, maar je moet er niet per ongeluk druk op uitoefenen, want dat resulteert wel in een muisklik, wat tijdens het reviewen bij ons af en toe voorkwam.

In de touchpad is ook een vingerafdrukscanner verwerkt. Dat is niet handig, omdat je een deel van je touchpad opoffert. In de praktijk hadden we er echter weinig last van, want de pad is heel breed en wij kwamen nauwelijks in de linkerbovenhoek. Heb je geen zin om met behulp van een vingeroplegging in te loggen, dan kun je ook gezichtsherkenning inschakelen en op die manier inloggen met behulp van Windows Hello. Van de beeldkwaliteit van de camera, resolutie 1280x720 pixels, zijn we niet echt onder de indruk. Wel indrukwekkend is hoeveel irritatie het knipperende lampje naast de webcam oplevert. Dat knippert om aan te geven dat de camera actief is, maar wij hadden de neiging de led af te plakken, ook omdat het lampje in software niet uit te schakelen bleek. De luidsprekers zijn onder in de behuizing verwerkt en hadden wat ons betreft wat meer volume mogen produceren.

De aansluitmogelijkheden zijn beperkt gebleven op de Prestige 14; er is alleen tweemaal USB-C, of eenmaal USB-A (5Gbit/s) beschikbaar. Gelukkig hebben de USB-C-aansluitingen ondersteuning voor Thunderbolt 4, waardoor je ze ook kunt gebruiken voor het aansluiten van beeldschermen, mits je het juiste dock of de juiste kabel gebruikt. Een microSD-kaartlezer is eveneens aanwezig, naast de jackaansluiting.

Benchmarks

Het gaat bij deze laptop natuurlijk om de processor. De 1195G7 is het snelste dat Intel te bieden heeft in de categorie 15W-processors. Eigenlijk moeten we '15W' tussen heel dikke aanhalingstekens zetten, want er is geen fabrikant meer die zijn Intel-processor netjes onder die grens probeert te houden. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. De 'turbosnelheid' van een processor is gegroeid van 'een paar honderd MHz extra onder de juiste omstandigheden' tot de belangrijkste specficiatie die bij een processor geadverteerd wordt. Die turboclock bedraagt bij de 1195G7 zoals gezegd 5GHz en dat is significant meer dan de 2,9GHz die Intel als 'gewone' kloksnelheid adverteert.

Die 2,9GHz is overigens de klokfrequentie die de processor onder Intels testscenario kan volhouden bij een verbruik van 28W; bij 12W is het 1,3GHz en een waarde bij 15W geeft Intel niet. Het mag echter duidelijk zijn; die 5GHz kun je niet langdurig volhouden bij een laag verbruik en MSI heeft de laptop dan ook zo geconfigureerd dat de cpu vrij baan krijgt om zoveel te verbruiken als hij wil. Daarvoor moet je de laptop in de 'performance'-modus zetten in de door MSI bijgeleverde software en dat levert de onderstaande resultaten op.

Wat in deze benchmarks duidelijk wordt, is dat de 1195G7 de snelste Tiger Lake U-processor is, maar dat het ook Tiger Lake U blijft. Om het wat minder cryptisch te verwoorden: alles waar Tiger Lake U al goed in was, doet deze laptop nog ietsje beter. Neem bijvoorbeeld Cinebench Single, waarin de laptop toch weer sneller is dan de ASUS Zenbook Duo, die het al erg goed deed in die benchmark. In 3DMark Night Raid Graphics staat de 1195G7 ook bovenaan, omdat de gpu zich tot 1400MHz laat klokken, terwijl de igp van de 1165G7 maar tot 1350MHz gaat. Alles waar Tiger Lake U niet goed in was, doet de 1195G7 ook ietsje beter, maar niet goed genoeg. Heb je namelijk veel cores nodig, dan kun je nog altijd beter naar een laptop met AMD-processor kijken. Dat zie je in Cinebench Multi en in 3DMark Night Raid CPU.

Dat wil overigens niet zeggen dat de hoge kloksnelheden van de Intel-cpu geen effect hebben, want de 1195G7 is met zijn vier cores in Cinebench Multi vrijwel even snel als de Ryzen 5 5500U met zes cores. Er is echter ook een 5800U-processor. Die is te vinden in laptops die evenveel of minder kosten dan de MSI, en is veel sneller in een multicorescenario. Dat laatste zal de achilleshiel van de Tiger Lake U-generatie blijven, want voor meer cores zullen we moeten wachten tot een volgende processorgeneratie.

De reden dat de 1195G7 het zo goed doet in de benchmarks, is de manier waarop MSI de cpu geconfigureerd heeft. De chip mag namelijk veel energie gebruiken, wat resulteert in hoge kloksnelheden en die mag de cpu bovendien lang volhouden. Daarbij mag de cpu kortstondig zelfs 64W aantikken en tijdens het draaien van Cinebench 23 zagen we het verbruik oplopen tot bijna 60W. In de bovenstaande grafieken hebben we 223 seconden geregistreerd van de 30 minuten dat we Cinebench draaiden. Na de eerste piek daalt de kloksnelheid tot ongeveer 3,5GHz en het opgenomen vermogen blijft op een watt of 33 hangen. Dat is na een minuut of drie het geval, maar dat blijft hetzelfde gedurende het halfuur dat we Cinebench gedraaid hebben. De koeling is in staat die warmte af te voeren en dat zorgt er, samen met dat hoge verbruik voor, dat de Prestige 14 de snelste Tiger Lake-laptop is die we tot nu toe getest hebben. Dat zien we ook in de renderbenchmark van DaVinci, waarin de MSI het voor een Intel-quadcore uitstekend doet.

Scherm, accuduur en upgrades

De Prestige 14 is te krijgen met een 4k-scherm, maar de uitvoering die wij ontvingen, was voorzien van een full-hd-paneel. Dat paneel is uit de fabriek van AU Optronics komen rollen en blijkt op bijna alle vlakken erg goed te zijn. In de Prestige 14 is het een mat paneel en dat heeft toch al onze voorkeur, omdat het minder reflecties oplevert dan een glanzend scherm.

Het scherm blijkt, als we het doormeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software, ook nog eens ontzettend goed gekalibreerd te zijn. De afwijking is 1,1ΔE in onze grijswaardentest en zelfs minder dan 1ΔE bij het meten van de primaire en secundaire kleuren. Het contrast is met 1840:1 ook nog eens hoog en het is daarom jammer dat de maximale helderheid een beetje achterblijft. Voor gebruik binnenshuis is 285cd/m² prima toereikend, maar concurrenten in deze prijsklasse zitten rond de 400cd/m² en het is fijn om de mogelijkheid te hebben om het scherm feller te draaien.

Tot slot kijken we naar de accuduur en daarbij zien we dat de laptop tijdens browsen een prima werktijd weet te persen uit zijn 52Wh-accu.

Als we de laptop, tot slot, openmaken, springt de flinke ventilator in het oog. Het is ook meteen duidelijk dat er weinig te upgraden valt. De geheugenchips zijn vastgesoldeerd en er is geen tweede slot voor een extra ssd beschikbaar. De bijgeleverde Samsung PM9A1-ssd is rechts naast de accu geplaatst. Daarnaast bevindt zich de Killer AX1675x-netwerkkaart. Die is nog wel het vermelden waard, want die draadloze netwerkkaart heeft ondersteuning voor wifinetwerken op de 6GHz-band.

Conclusie

Er is een reden dat Intel specifiek de MSI Prestige 14 naar ons opstuurde om de nieuwe i7-1195G7-processor te etaleren. De laptop weet namelijk het onderste van de cpu uit de kan te halen en de MSI is daarmee de snelste Tiger Lake U-laptop die we tot nog toe getest hebben. Viel er dan nog zoveel extra uit het Tiger Lake-silicium te persen? Dat valt wel mee. Als je naar een ASUS Zenbook Duo kijkt, die net als de MSI van goede koeling is voorzien en de cpu veel energie laat gebruiken, is het verschil niet zo groot. De echt grote verschillen zie je tussen de Tiger Lakes met vier cores en de AMD-laptops met zes of acht cores. Daarbij trekt AMD niet altijd aan het langste eind. In situaties waarbij singlecoresnelheid of de gpu telt, is Intel de snelste en is de Prestige 14 de snelste Intel, met als kanttekening dat het verschil niet gigantisch is.

Als je op zoek bent naar een snelle laptop met Tiger Lake-processor, hoef je dus niet per se door te sparen voor de 1195G7-processor, maar hoe zit het met de laptop die eromheen zit? De Prestige 14 is op de belangrijkste punten een erg goede laptop. We hadden graag een wat hogere helderheid willen zien, maar wat kalibratie en contrast betreft scoort het paneel uitstekend. De accuduur valt ook niet tegen en over de processorsnelheid hebben we het al gehad. Waar we bij deze laptop wel tegenaan lopen zijn de kleine dingen, zoals de afwerking van de behuizing, het irritant knipperende ledje als de webcam actief is en de plaatsing van de touchpad onder je rechterpols.

Weerhouden die dingen je er niet van om een MSI Prestige 14 aan te schaffen, dan hebben we slecht nieuws voor je; de door ons geteste uitvoering is het A11MO-model uit de Verenigde Staten. In Nederland kun je het A11M-model krijgen, dat is voorzien van een Core i7 1185G7-processor. Die cpu is iets anders geklokt dan de 1195G7, maar we vewachten niet dat je het verschil zult merken. Wat wel anders is, is de draadloosnetwerkkaart, want die ondersteunt in het A11M-model geen 6GHz-netwerken en de USB-A-aansluiting werkt op USB 2.0-snelheid.