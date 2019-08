MSI introduceert dunne 14"- en 15,6"-laptops met Intel Comet Lake-processors

MSI kondigt drie laptops aan die uitgerust worden met Intels nieuwe zuinige Comet Lake-processors. Het gaat om de Modern 14, en de Prestige 14 en 15. De Prestige-modellen worden geleverd met maximaal een GTX 1650 Max-Q-gpu, bij de Modern 14 is dat een MX250.

MSI's nieuwe laptops zijn grotendeels gebaseerd op bestaande varianten, maar de namen zijn aangepast en ze zijn van Intels nieuwe Comet Lake-processors voorzien. De Modern 14 is de opvolger van de PS42 Modern die vorig jaar uitkwam. De Prestige 15 is gebaseerd op de PS63 Modern. De Prestige 14 is een nieuw model die veel op de 15-variant lijkt, maar een kleiner scherm heeft.

De Comet Lake-processors zijn 15W-cpu's waarvan het topmodel, de Core i7-10710U, zes cores heeft. MSI zegt nog niet welke cpu's er in de laptops komen, maar noemt wel dat er tot aan een Core i7 van de tiende generatie in zit. De Comet Lake-serie bestaat verder ook uit i3-dualcores en i5-quadcores.

In de Prestige-modellen zit maximaal een 4k-scherm, een GTX 1650 Max-Q-videokaart en de opslag bestaat uit m2-ssd's. De Prestige 14 heeft 16GB lpddr3-geheugen dat gesoldeerd is op het moederbord. De Prestige 15 heeft twee geheugensleuven waar maximaal 64GB ddr4-2666 in past, bij de Modern 14 is dat één slot voor maximaal 32GB ddr4-2666.

Welke configuraties MSI uitbrengt in de Benelux is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen details over wanneer ze uitkomen en hoeveel ze gaan kosten. De Taiwanese laptopfabrikant gaat de laptops tonen op de IFA-beurs die begin september in Berlijn plaatsvindt.