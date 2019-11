Enige tijd geleden, in augustus, kondigde Intel zijn Comet Lake-processors aan. Comet Lake is net als Intels andere laptopprocessors van de afgelopen vier jaar gemaakt op het 14nm-procedé. Intel heeft dat procedé intussen zover geoptimaliseerd dat de fabrikant zes cores in een 15W-package kan stoppen. De eerste laptop die we met deze mobiele hexacore hebben getest, is MSI's Prestige 14. De processor in kwestie is de Core i7-10710U-processor. In deze review kijken we hoe de zes cores het doen in een laptop van nog geen 1,3 kilogram en of je er daadwerkelijk wat aan hebt.

Voordat we de hardware onder de loep nemen, kijken we naar de buitenkant van de laptop. De Prestige 14 is een high-end ultrabook, met een prijs van 1500 euro in de goedkoopste uitvoering, terwijl de versie met 4k-scherm die wij hebben getest, 1900 euro kost. Als je de laptop openklapt, zie je meteen dat MSI bij de tijd is, met een scherm dat van smalle randen is voorzien. Het ontwerp van de Prestige 14 wordt verder gekenmerkt door een scharnier dat de basis van de laptop een stukje omhoog duwt. Dat doet enigszins denken aan de laptops van Asus, die vergelijkbare scharnieren hebben onder de naam 'ergolift'. De scharnieren zorgen ervoor dat de basis van de laptop onder een hoek komt te staan en dat zet het toetsenbord volgens MSI onder de 'beste hoek voor typen'.

De behuizing is van donkergrijs metaal gemaakt en ondanks die materiaalkeuze voelt de laptop wat goedkoop aan. Dat komt enerzijds door het gewicht, want de laptop weegt 1275 gram en dat is weinig voor een 14"-laptop. Daardoor krijg je het gevoel dat je een veel lichtere laptop met een plastic behuizing in handen hebt. Schijn kan bedriegen, maar in dit geval vinden we dat het metaal wel gemakkelijk meegeeft als je erop drukt, bijvoorbeeld aan weerszijden van het toetsenbord of tussen het toetsenbord en het scherm, ter hoogte van de F8-toets, en dat vinden we niet passen bij een laptop van minstens 1500 euro.

De aansluitingen voor randapparatuur zitten aan de zijkanten van de Prestige 14, waarbij de 'gewone' usb-poorten en de 3,5mm-jackaansluiting aan de rechterkant zitten. Die usb-poorten blijken bij nadere inspectie niet meer dan usb 2.0-snelheid te ondersteunen en dat is een tegenvaller. Voor externe muizen of toetsenborden is het geen probleem, maar bij externe harde schijven is de usb 2.0-snelheid een knelpunt.

Je zult voor je externe usb 3.0-schijf dus een verloopkabeltje naar usb-c moeten aanschaffen, want die poorten heeft de Prestige 14 ook, en wel aan de linkerkant. De twee usb-c-aansluitingen hebben ondersteuning voor Thunderbolt 3 en voor gewone usb-apparaten met snelheden tot 10Gbit/s. De usb-c-aansluitingen zijn ook bedoeld om de laptop mee op te laden en een usb-c-lader wordt bijgeleverd. Voor het aansluiten van een extern beeldscherm ben je ook tot usb-c overgeleverd, want een aparte hdmi-aansluiting ontbreekt. Wat ook ontbreekt, is een fullsize-sd-kaartlezer en in plaats daarvan is een micro-sd-lezer aanwezig. Iets is beter dan niets, maar wat ons betreft had het wat aansluitingen betreft net even praktischer gekund.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de Prestige 14 is relatief groot en loopt bijna van rand tot rand. Het lettertype dat op de toetsen is gedrukt, doet door de cursieve letter wat ouderwets aan, maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om of het prettig typt. De toetsen hebben volgens MSI een travel van 1,5 millimeter en als we een steekproef doen met vijf verschillende toetsen, komen we op gemiddeld 1,46 millimeter uit. Dat is een heel aardige hoeveelheid travel voor een laptop. Ter vergelijking, het toetsenbord van een Lenovo ThinkPad E490 heeft 2 millimeter travel, terwijl we bij een Apple MacBook Pro 2018 gemiddeld 0,57 millimeter meten.

De touchpad van de Prestige is lekker breed en dat is maar goed ook, want de linkerbovenhoek is onbruikbaar door de vingerafdrukscanner die daar is geïntegreerd. Doordat de touchpad zo breed is, raak je hem weleens met je pols tijdens het typen. Daarbij blijkt dat de handpalmdetectie wel wat beter had gekund, want af en toe wordt de pols geregistreerd als een vinger. Aan de andere kant kun je dankzij de breedte gemakkelijk vensters van links naar rechts slepen, of multitouchgestures maken, die bovendien netjes door de touchpad worden opgepikt.