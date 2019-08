Digital Foundry: verbruik nieuwe versie Nintendo Switch ligt veel lager

De nieuwe versie van de Nintendo Switch heeft een stroomverbruik die bij gamen vaak 40 tot 50 procent lager ligt dan de originele versie. Dat claimt Digital Foundry. De nieuwe Switch heeft onder meer een ander scherm en geüpdatete processor ten opzichte van de eerste variant.

Digital Foundry laat in een video zien dat de nieuwe versie van de Switch in de racegame Fast RMX vaak rond 6 of 7W verbruikt, terwijl diezelfde game op hetzelfde punt met de originele Switch rond 12 of 13W zit.

In de geschreven review blijkt dat de accu het bij volle schermhelderheid ongeveer 78 procent langer volhoudt. Nintendo claimde zelf al dat de accuduur van de revisie veel beter is dan die van de originele variant. De revisie heeft een vernieuwde versie van de Nvidia Tegra X1-soc, T214 Mariko. TSMC maakt die op een 16nm-FinFet-procedé, in plaats van het oudere 20nm. Het beschikt daarnaast over lpddr4x-geheugen, in plaats van lpddr4-geheugen. Daarnaast is het scherm anders, zo concludeert Digital Foundry. Het gaat mogelijk om igzo-lcd's van Sharp.

Nintendo zei eerder dat de nieuwe Switch in september beschikbaar komt. Hij zou een andere doos hebben, met veel meer rood aan de voorkant dan die van de originele Switch. Op het gebied van functies is er verder niets veranderd aan de draagbare gameconsole.