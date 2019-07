Nintendo komt met revisie van Switch met andere soc en ander geheugen

Nintendo gaat een revisie van zijn Switch uitbrengen met daarin een andere soc en ander opslaggeheugen. Mogelijk gaat het om een variant van de Tegra X1-processor die zuiniger is en om meer opslag. Wanneer de vernieuwde Switch uitkomt, is nog niet duidelijk.

Dat Nintendo de hardware van de Switch gaat wijzigen blijkt uit documenten die de Amerikaanse waakhond FCC heeft gepubliceerd. Nintendo heeft daar toestemming gevraagd om onderdelen van de bestaande Switch te wijzigen, merkte The Verge op. De vernieuwde Switch zal waarschijnlijk niet als nieuw model gepresenteerd worden en mogelijk zegt Nintendo zelf niets over de vernieuwde processor. Het is gebruikelijk dat consoles in de loop der jaren van aangepaste hardware worden voorzien als er bijvoorbeeld een betere versie van een chip is of als het productieprocedé wordt aangepast.

Volgens het document komt er een andere soc in de revisie. In de huidige Switch zit de Nvidia Tegra X1 en er zijn al langere tijd aanwijzingen dat er een nieuwe versie van die chip op komst is die zuiniger is. Diezelfde chip zou ook in een nieuwe versie van de Nvidia Shield TV terechtkomen. Het zou gaan om de t210b01-variant van de Tegra X1. Ook blijkt dat de revisie van de Switch ander nandgeheugen krijgt. Dat is de geintegreerde flashopslag in de console. Of het enkel gaat om andere chips of meer opslagruimte is niet duidelijk. De huidige Switch heeft 32GB aan boord.

Het FCC-document gaat niet over de Nintendo Switch Lite die woensdag is aangekondigd. Dat is een ander model met een nieuw typenummer. Ook gaat het niet om een Switch Pro, waar al langer geruchten over gaan. De aanpassingen waar Nintendo een verzoek voor heeft ingediend betreffen de bestaande reguliere versie van de Switch, die in 2017 uitkwam.