Nintendo wordt aangeklaagd vanwege problemen met joysticks op Joy-Cons

Een Amerikaans advocatenbureau is een collectieve zaak tegen Nintendo begonnen vanwege problemen die bezitters van de Switch kunnen ervaren met de Joy-Con-controllers. Het gaat over de werking van de joysticks.

In de aanklacht is te lezen dat de Joy-Cons volgens het advocatenbureau een mankement hebben waardoor sprake kan zijn van 'drifting'. Dit is de term die wordt gebruikt voor de situatie waarbij de gebruiker de joystick niet aanraakt, terwijl de Switch toch denkt dat dat het geval is, met als gevolg dat in een spel bijvoorbeeld het cameraperspectief verandert of een personage in beweging komt. Dit tast de gameplay-ervaring aan, zo staat in de aanklacht.

Volgens het advocatenbureau is dit geen geïsoleerd probleem, dat slechts bij een enkeling voorkomt. Op internet wordt al langer over dit probleem geklaagd. Een Switch-gebruiker klaagde onlangs over het feit dat hij na vier maanden al met de driftingproblemen te maken kreeg. Zijn bericht daarover op Reddit heeft inmiddels al bijna 28.000 upvotes. Onlangs meldde de website Kotaku nog dat een kwart van de redactie deze problemen ervaart.

Nintendo is volgens de aanklacht op de hoogte van het probleem, maar zou weigeren hierover naar buiten te treden en geen pogingen ondernemen om het defect zonder extra kosten te verhelpen. Voor zover bekend heeft Nintendo nog niet officieel gereageerd. Of het uiteindelijk daadwerkelijk tot een rechtszaak komt en hoe hoog het schadebedrag zal worden, is nog onbekend.